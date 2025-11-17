Ecuatorianos rechazan bases militares extranjeras y una nueva Constitución en referéndum

Los ecuatorianos rechazaron este domingo la instalación de bases militares extranjeras en el país y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, durante el referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, informó que, con más del 65% de actas escrutadas, el rechazo muestra una “tendencia marcada” en las cuatro preguntas sometidas a consulta.

Según los resultados parciales, un 61% de los votantes se opuso a permitir la presencia de tropas extranjeras en territorio ecuatoriano y un 62% rechazó que una Constituyente redacte una nueva Carta Magna. La ciudadanía también votó en contra de reducir el número de congresistas y eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos.

El presidente Noboa reconoció la derrota en sus redes sociales. “Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”, afirmó en X.

Con este resultado, las propuestas clave del Gobierno quedan descartadas, en una consulta que había sido presentada como un camino para reformas estructurales en el país.