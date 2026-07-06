Ecuador llama a policías y militares retirados para aumentar control en cárceles

El gobierno de Ecuador lanzó el lunes una convocatoria para que policías y militares en servicio pasivo trabajen como guardias penitenciarios de manera "excepcional y temporal" en medio de la ofensiva contra el crimen organizado, informó la Secretaría General de Comunicación.

Las cárceles ecuatorianas se convirtieron en escenarios de terror cuando, en 2021, estallaron masacres carcelarias que dejaron unos 500 presos fallecidos desde entonces.

La matanza más reciente ocurrió en septiembre del año pasado y dejó 17 muertos, algunos decapitados.

"Esta acción forma parte de la estrategia para fortalecer la seguridad en los centros de privación de libertad, recuperar el control del sistema penitenciario y consolidar su proceso de transformación", señaló en un boletín la Secretaría de Comunicación.

Convertidas en centros de operación de las mafias del narcoráfico, Noboa desplegó a decenas de militares dentro de las prisiones para mantener el control tras declarar un conflicto armado interno en el país.

La presencia de militares en las prisiones también ha desatado denuncias de abusos de fuerza contra reclusos por parte de organismos de derechos humanos.

La Secretaría agregó la selección de policías y militares en servicio pasivo estará a cargo una comisión especializada integrada por representantes del Ministerio del Interior y el organismo encargado de administrar las prisiones, SNAI.

Las cárceles ecuatorianas albergan actualmente cerca de 38.200 personas, casi 7.000 más de los que su capacidad permite, según cifras oficiales.