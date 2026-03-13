Ecuador declara emergencia nacional por severa temporada de lluvias que deja 11 muertos

El Gobierno de Ecuador declaró la emergencia "debido al nivel de impacto generado por los eventos registrados a nivel nacional en la población, la red vial, la infraestructura y los medios de vida", aseguró la Secretaría de Gestión de Riesgos en un comunicado.

"La declaratoria de emergencia está encaminada a responder a los efectos e impactos negativos y a impedir su extensión", agregó.

Las prolongadas precipitaciones con tormentas eléctricas han causado desbordamientos de ríos y derrumbes principalmente en las provincias costeras de Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, además de en las andinas Loja y Chimborazo, precisó el ente gubernamental de gestión de desastres en Ecuador.

La secretaria de Riesgos, Carolina Lozano, indicó que "un análisis técnico evidencia una escalada de las lluvias", que afectan a las 24 provincias de Ecuador. Entre las regiones golpeadas por los aguaceros figura incluso el turístico archipiélago de Galápagos, a 1.000 km del territorio continental.

"En los últimos días los eventos han aumentado 56% y el impacto en la población 154%", dijo la funcionaria en la red social X. La cifra de fallecidos creció de ocho a 11 entre miércoles y jueves, de acuerdo con la entidad.

Las lluvias también dejan dos personas desaparecidas, 24 heridos y casi 50.500 afectados, así como 82 casas destruidas y más de 13.500 con daños, 173 hectáreas de cultivos perdidas y más de 124.000 animales de granja muertos, según la misma fuente.



