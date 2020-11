Dos detenidos cerca de centro de recuento de votos de Pensilvania

La policía estadounidense detuvo a dos personas en el exterior de un centro de recuento de votos en Filadelfia, en Pensilvania, uno de los estados donde aún no hay un ganador declarado en la elección presidencial, informaron este viernes medios locales.



El diario Philadephia Inquirer y el canal 6ABC Action News dijeron que los hombres fueron detenidos poco después de las 22H00 locales (0300 GMT) luego de que la policía recibiera una información de que un grupo armado se dirigía hacia ese lugar.



No se informó de heridos. Consultada por la AFP, la policía de Filadelfia no hizo comentarios.



El recuento de votos continúa en cuatro estados clave tras las elecciones celebradas el martes, con el demócrata Joe Biden cada vez más cerca de llegar a la Casa Blanca.



El presidente y candidato republicano Donald Trump, que tiene una leve ventaja en Pensilvania, denunció fraude en varios de esos estados.



Lea también Internacional Biden pasa por delante de Trump en Georgia, aunque recuento continúa Si Trump pierde Georgia, ya no podría obtener una mayoría de votos del Colegio Electoral.