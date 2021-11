Dos adultos y dos niños muertos en incendio en Barcelona

Un incendio en una oficina bancaria abandonada, ocupada por varias personas en Barcelona (noreste), dejó cuatro muertos, entre ellos un niño pequeño y un bebé, un "horror" que no "debería suceder jamás", según señaló la alcaldesa de la ciudad española.



Las víctimas son "dos adultos, un bebé y un niño de tres años", informó a periodistas Ángel López, del cuerpo de bomberos de Barcelona, quien dio el incendio por extinguido.



"A las 6 de la mañana hemos recibido un aviso (...) de un testigo que veía un incendio" en una "antigua oficina bancaria ocupada" ubicada en la plaza de Tetuán de la segunda ciudad española, detalló el bombero.



Los rescatistas intentaron reanimar a las cuatro víctimas, pero "desgraciadamente ha sido infructuoso el trabajo, no se ha podido hacer nada por su vida", lamentó.



Las autoridades no han especificado si todos pertenecían a una misma familia y su nacionalidad.



"No hay palabras para describir el horror de cuatro personas muertas, entre ellas dos niños muy pequeños, es algo que no debería suceder jamás (...) Es una noticia horrible", expresó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ante periodistas.



"Mi mujer ha olido a quemado, nos hemos levantado, hemos visto que dentro de la casa no había nada, pero en cuanto hemos abierto la parte de donde tenemos las lavadoras, venía un humo muy grande y abajo era un local ocupa (invadido) y estaban los ocupas gritando, pidiendo ayuda, porque se ve que estaban encerrados. Ha sido bastante traumático", narró un vecino, Miquel Guimerà.



"Ha sido una pena muy grande porque eran dos niños pequeñitos que veíamos por aquí", señaló el residente de un piso justo encima del local que se incendió, quien agregó que las personas habitaban la sede bancaria desde hacía dos o tres años.



Otras cuatro personas, que se habían refugiado de las llamas en un patio, pudieron ser rescatadas, apuntó Ángel López.



Los servicios de emergencia trataron a estas cuatro personas por intoxicación y las trasladaron a hospitales, pero sus vidas no corren peligro, señalaron las autoridades.



La policía de la región de Cataluña, los Mossos d'Esquadra, informaron en Twitter que investigan el incendio para determinar sus causas.



"Condiciones absolutas de precariedad"

El lugar de los hechos, que se ubica en una zona de clase media del eje central de Barcelona, se encontraba en la mañana fuertemente acordonado y con mucha presencia policía y de bomberos, según observó una periodista de la AFP.



El nombre de la entidad bancaria en la fachada está tachado y las dos puertas están totalmente pintadas con grafitis.



El responsable de Interior en el gobierno catalán, Joan Ignasi Elena, indicó a la prensa que, horas antes del incendio, la policía había acudido al lugar por "un incidente de problemas de convivencia", pero que "no hay constancia" de que este hecho tenga relación con el incendio.



La alcaldesa, Ada Colau, señaló que las personas que residían en el local lo hacían en "condiciones absolutas de precariedad, porque de entrada vivían no en una vivienda como debería vivir toda familia, sino en un lugar ocupado de una oficina bancaria".



"Es evidente que (el local) no estaba en unas condiciones normales de habitabilidad", subrayó, agregando que se trata de "una situación compleja de un local ocupado de una antigua entidad bancaria que se fue de Barcelona y se desentendió del local".



Las personas habían recibido ayuda social después de que algunos vecinos informaran de que en el local vivían niños en condiciones precarias, dijo Colau.



Los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona habían acudido, centrándose "sobre todo en los menores, para ofrecer ayudas alimentarias, que aceptaron, seguimiento médico, seguimiento de la escolarización del niño mayor, eso sabemos que se había producido".



"También sabemos que había habido problemas de convivencia y que en más de una ocasión habían acudido" agentes de la policía catalana al lugar, indicó.



Este suceso recordó otro ocurrido en Cataluña hace casi un año, en diciembre de 2020, cuando cuatro personas murieron y varias resultaron heridas en un incendio en una nave industrial abandonada en Badalona, donde vivían entre 100 y 200 migrantes en condiciones precarias.