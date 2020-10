Donald Trump y su esposa dan positivo COVID-19

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump y su esposa dieron positivo por COVID-19, así lo confirmó el mandatario a través de su red social Twitter.​

“Esta noche yo y Melania dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos JUNTOS!”, señaló Trump.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Trump está "bien", hará la cuarentena en la Casa Blanca y cumplirá sus "funciones sin interrupción", señaló el médico de la Casa Blanca, Sean Conley. ​

La Casa Blanca canceló el viaje de campaña que Donald Trump tenía previsto para el viernes a Florida, luego de que el presidente estadounidense anunciara que dio positivo de COVID-19.



Trump, que busca la reelección en las elecciones del 3 de noviembre, era esperado para un mitin en el aeropuerto Sanford en Florida (sudeste) el viernes, pero su nueva agenda de eventos solo incluye una llamada telefónica a mediodía de "apoyo a los ancianos vulnerables por la covid-19".​

El mandatario estadounidense enfrentará en un mes a su rival, Joe Biden, quien ha encabezado las encuestas en la recta final de la campaña.

De hecho, el próximo debate, cuyo futuro ahora es incierto, estaba programado para mediados de octubre.

Horas antes de que se anunciara el diagnóstico, el propio Trump había anunciado que una asesora suya había dado positivo al virus.

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania.