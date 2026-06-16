Director de la CIA duda de las intenciones de Irán sobre el acuerdo con EE. UU.

Director de la CIA duda de las intenciones de Irán respecto al acuerdo, según Axios

Vance admite que acuerdo con Irán es "muy general"

Acuerdo entre Estados Unidos e Irán fue firmado por Trump, Vance y Qalibaf

Irán: terminar la guerra en Líbano es lo más importante del acuerdo con EE. UU.

Poner fin a la guerra de Líbano es "la cuestión más importante" en el acuerdo marco de paz con Estados Unidos, aseveró el canciller de Irán, Abbas Araqchi.

"Desde nuestro punto de vista, hay dos partes en este memorando: de un lado está Estados Unidos e Israel, y del otro, Irán y Hezbolá", el partido-milicia libanés patrocinado por Teherán, destacó Araqchi en una comparecencia ante diplomáticos extranjeros, transmitida por televisión.

"Esa es tal vez la cuestión más importante del memorando: la declaración de un final inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluyendo Líbano", dijo el ministro iraní.

rml (afp, efe)

Negociador jefe iraní Qalibaf irá a Suiza a firmar el acuerdo con EE. UU.

El presidente del Parlamento iraní y negociador jefe en las conversaciones de paz con Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf, participará en la firma del acuerdo preliminar con Washington el viernes en Suiza, informó este martes (16.06.2026) el vicecanciller de la república islámica.

"Por parte de Estados Unidos estará el señor (vicepresidente de Estados Unidos) Vance y por parte de Irán el señor Qalibaf", dijo el viceministro de Exteriores iraní, Majid Takht Ravanchi a periodistas en Teherán, informó la agencia Tasnim.

El diplomático indicó que aún no se ha determinado el lugar del encuentro y reiteró que tras la firma del memorando de entendimiento comenzarán inmediatamente las negociaciones para un acuerdo definitivo entre Teherán y Washington.

Entre los asuntos que se abordarán figuran el enriquecimiento de uranio, las reservas existentes y las necesidades nucleares de Irán, según Ravanchi.

Poco antes, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, ya había anunciado que las negociaciones para alcanzar un acuerdo nuclear definitivo comenzarán el viernes en Suiza tras la firma del memorando de entendimiento que cerraron ayer para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

rml (efe, afp)

CIA advirtió a Trump de la dificultad de que Irán haga concesiones en el tema nuclear

El director de la CIA, John Ratcliffe, ha advertido al presidente Donald Trump y a otros altos funcionarios de su Gobierno acerca de sus dudas sobre la disposición de Irán a hacer las concesiones nucleares que Estados Unidos busca en un acuerdo final, informó Axios.

Según este medio estadounidense, que cita tres fuentes familiarizadas con dichas conversaciones, Ratcliffe no es el único escéptico en el equipo de Trump. En conversaciones internas, tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, expresaron su preocupación y plantearon dudas sobre el memorando de entendimiento (MOU) anunciado el domingo (14.06.2026), mientras que el vicepresidente JD Vance y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner lo defendieron.

Axios asegura que, antes de anunciarse el acuerdo el domingo, se celebraron varias reuniones de alto nivel sobre el documento entre Trump y sus asesores. Durante esas reuniones, Trump y su equipo analizaron información de inteligencia recopilada por varias agencias que demostraba que la forma en que los funcionarios iraníes discutían el acuerdo entre sí era inconsistente con lo que les comunicaban a los mediadores y a Estados Unidos, según dos fuentes.