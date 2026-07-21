Declaraciones de Daniel Ortega sobre el fin de elecciones en Nicaragua generan repercusión internacional

Las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que aseguró que en su país no volverán a celebrarse elecciones presidenciales, han generado una amplia repercusión en medios de comunicación internacionales y reacciones de figuras políticas dentro y fuera de la región.

El mandatario hizo estas afirmaciones durante la conmemoración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, una actividad oficial en la que abordó el futuro del sistema político nicaragüense.

Las palabras de Ortega fueron retomadas por diversos medios internacionales, entre ellos Televisión Española, la BBC de Londres y La Nación de Argentina, que informaron sobre el anuncio y sus posibles implicaciones para la democracia en el país centroamericano.

En Costa Rica, las declaraciones también provocaron reacciones de expresidentes de la República. Miguel Ángel Rodríguez lamentó la situación que enfrenta Nicaragua, mientras que el también exmandatario Óscar Arias calificó el régimen de ese país como una "tiranía".

Las manifestaciones del presidente nicaragüense vuelven a colocar a Nicaragua en el centro del debate internacional sobre la democracia, la institucionalidad y el respeto a los procesos electorales, en un contexto marcado por cuestionamientos de distintos sectores de la comunidad internacional hacia el Gobierno de Daniel Ortega.