Cuba unificará sus dos monedas a partir del 1 de enero de 2021

Cuba pondrá fin a su actual sistema de dos monedas locales, único en el mundo y vigente desde hace 26 años, con un proceso de unificación a partir de enero de 2021, informó el jueves el presidente Miguel Díaz-Canel.



La medida tiene por objeto hacer más eficiente la economía cubana y facilitar las inversiones extranjeras, en momentos en que la isla, privada desde hace meses de divisas de la industria turística debido a la pandemia del coronavirus, necesita dinero fresco.



"Se considera que están creadas las condiciones que permiten anunciar el inicio de la tarea a partir del 1 de enero de 2021 con una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por un dólar", dijo el mandatario en un mensaje a los cubanos en cadena nacional, acompañado por Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista (PCC, único).



La medida, que busca corregir distorsiones de la economía, consiste en la eliminación gradual en un plazo de seis meses del peso convertible (cuc) creado en Cuba hace 26 años.



El peso cubano (cup), hasta ahora utilizado por el estado para pagar salarios y cobrar los servicios básicos, será la moneda que seguirá estando vigente.



Esta medida "no está exenta de riesgos", dijo el mandatario al precisar que uno de los principales problemas es que se produzca una inflación superior a la prevista, que se agudice por el déficit de oferta, así como la aparición de precios abusivos y especulativos.



Díaz-Canel señaló que aunque no es una "solución mágica a todos los problemas", esta tarea "pondrá al país en mejores condiciones para las transformaciones que demanda para la actualización" del modelo económico de la isla.



El proceso, que había sido anunciado en 2013 pero constantemente pospuesto a la espera del mejor momento para implementarlo, se lleva a cabo en el peor contexto posible, cuando se espera que la economía cubana caiga un 8% este año, según las previsiones de la Cepal, la comisión económica de la ONU para América Latina.



El presidente señaló que se trata de "una de las tareas más complejas que en el orden económico" haya enfrentado el país, afectado también por un recrudecimiento durante la pandemia del bloqueo impuesto por Estados Unidos.



"Efectivamente el contexto económico y político no es el mejor, la economía se encuentra en unas condiciones muy similares al inicio de los años noventa después de la caída de la Unión Soviética", consideró Pavel Vidal, economista cubano de la Universidad Javeriana de Cali (Colombia).



Fin de los subsidios

La unificación de la moneda llega luego de que las autoridades volvieron a introducir el dólar en octubre de 2019, con la apertura de tiendas de electrodomésticos y alimentos donde sólo se puede pagar con esta moneda. El valor del cup podría sufrir frente a esta moneda fuerte.



El gobierno ha advertido que quiere eliminar la mayoría de los subsidios, que han representado un apoyo fundamental para las empresas estatales y también para los habitantes de la isla. Eventualmente, la cartilla de racionamiento (libreta) también desaparecerá, y sólo se mantendrán algunas subvenciones.



Las empresas estatales, que representan el 85% de la economía y que hasta ahora se han beneficiado de un tipo de cambio de un cup por un dólar, verán aumentar sus costos de producción y, por tanto, sus precios.



Pero también tendrán mayores incentivos para exportar, lo que no sucede en la actualidad con la tasa de un cup por cada dólar ganado.



"El ajuste de la tasa de cambio, los precios y los subsidios son fundamentales para estimular las exportaciones y la sustitución de importaciones, fortalecer los encadenamientos productivos y cerrar las empresas estatales improductivas", añadió Vidal al considerar que habrá que ver "cómo se hace todo esto sin que el desempleo y la inflación se salgan de control".



El gobierno ha anunciado que habrá un aumento significativo de salarios para compensar un aumento de la inflación.



"Es un proceso interesante, pero no quedó precisado cómo serán los pasos que deben seguir, como potenciar las fuerzas productivas", dijo a AFP el economista Omar Everleny Pérez, quien consideró "adecuada" la anunciada tasa de 24 cup por un dólar.