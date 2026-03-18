Cuba denuncia que ruptura de relaciones con Costa Rica se da "bajo presión" de EE. UU.

El Gobierno de Cuba denunció que la decisión de Costa Rica de romper relaciones diplomáticas estuvo marcada por presiones de Estados Unidos.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen de Miguel Díaz-Canel reaccionó a las declaraciones dadas por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, luego de que se anunciara el cierre de la embajada nacional en la isla y una solicitud para que esta retirara a su personal diplomático en el país.

"Se trata de una decisión arbitraria, evidentemente adoptada bajo presión y sin tener en consideración los intereses nacionales y de ese pueblo hermano", subraya la nota de prensa.

Más adelante, el régimen de Díaz-Canel apuntó que con el paso dado, el Gobierno costarricense exhibió "un historial de subordinación" a la política de Estados Unidos de embargo y aislamiento contra Cuba.

Tanto Chaves como su canciller, Arnoldo André, adujeron que la decisión responde a un agravamiento de la situación de los derechos humanos en la isla, así como de un "progresivo deterioro" de las condiciones de vida de sus habitantes, producto de la escasez de bienes esenciales y las dificultades en el acceso de alimentos, medicamentos y servicios básicos, entre otros.

La Cancillería cubana además rechazó "contundentemente" las manifestaciones del mandatario —que incluyeron una arremetida contra el modelo comunista implantado en la isla— y las calificó de "irrespetuosas".



"Al tratar de justificar este acto inamistoso de su Gobierno, manipuló burdamente la historia y la realidad de Cuba e ignoró de manera escandalosa la responsabilidad directa que en el agravamiento de la situación económica y el deterioro de las condiciones de vida del pueblo cubano, ha tenido la política de bloqueo de los Estados Unidos, hecho reconocido a lo largo de los años por el propio gobierno costarricense", señala el comunicado.

Pero Cuba avisó que "nada podrá distanciar" a su pueblo con el costarricense, debido a "lazos indisolubles".

La ruptura de relaciones diplomáticas ocurre en momentos en los que Estados Unidos —del que la actual administración es un aliado cercano— ejerce presión sobre el régimen de Díaz-Canel para que se permitan reformas de libre mercado.