Cruz Roja replantea estrategia para rescatar a Hernán, hombre atrapado en Venezuela

La Cruz Roja Costarricense anunció este martes que el operativo para rescatar a Hernán Alberto Gil Flores, de 42 años, en La Guaira, Venezuela, entrará en una nueva etapa.



Por medio de un comunicado enviado al chat de prensa, la institución indicó que la decisión se tomó luego de múltiples intentos y de la coordinación entre todos los cuerpos de rescate que participan en la operación.



Como parte del nuevo plan, los líderes de las brigadas sostendrán una reunión a las 8 a. m., hora de Costa Rica (10 a. m. en Venezuela), con el objetivo de definir la estrategia que se aplicará en las próximas horas.

​"La Cruz Roja Costarricense informa que después de múltiples intentos y articulación con todos los cuerpos de rescate presentes, se estableció replantear la estrategia", señaló la institución.

La benemérita agregó que no brindará nuevas actualizaciones ni atenderá consultas de prensa hasta que concluya la reunión y quede definida la nueva hoja de ruta.



El operativo busca rescatar a Hernán Alberto Gil Flores, quien permanece atrapado bajo los escombros desde los terremotos que sacudieron Venezuela hace casi una semana.



El lunes, la Cruz Roja Costarricense confirmó que sus rescatistas lograron establecer el primer contacto visual con el hombre, además de mantener comunicación con él y suministrarle agua mientras continúan las labores de extracción.



Los equipos especializados trabajan de forma manual con cincel y martillo para evitar movimientos que puedan comprometer la estabilidad de la estructura y la seguridad del sobreviviente.

