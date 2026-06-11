Cristina se degrada a depresión tropical frente a costa de Centroamérica

La tormenta Cristina se degradó el miércoles a depresión tropical frente a la costa del Pacífico centroamericano, donde ha provocado un fallecido, fuerte oleaje y algunos daños, informó el Centro Nacional de Huracanes de Miami((NHC, por sus siglas en inglés).



Cristina se formó el pasado lunes y aún se espera que las "fuertes lluvias continúen en partes de Centroamérica hasta el jueves", indicó el NHC.



"Se ha debilitado" de tormenta a depresión tropical, señaló el reporte.



Según el NHC, hacia las 18H00 locales (00H00 GMT del jueves) la depresión se encontraba a 100 km al sureste de San Salvador, con vientos máximos de 55 km/h y se anticipa que se disipe el jueves en Guatemala.



La Coordinadora para la Reducción de Desastres de Guatemala informó de que en una aldea del municipio indígena de Nahualá, Sololá (oeste), se registró un deslizamiento de tierra por las lluvias que causó la muerte de un menor, la primera víctima fatal de Cristina.



En tanto, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador aseguró que "las condiciones ambientales continúan siendo favorables para un posible fortalecimiento (del fenómeno) a tormenta tropical antes de tocar tierra".



Debido a ello, persistirán las lluvias de fuerte intensidad el jueves y podrían presentarse ráfagas de viento superiores a los 40 km/h.



Las precipitaciones asociadas a fuertes mareas dañaron viviendas y negocios en la zona costera de El Salvador y Guatemala.



Este miércoles, por segundo día consecutivo, las escuelas y universidades salvadoreñas continuaban cerradas y la medida seguirá el jueves.



Con un poco más de 520.000 km2 y 50 millones de habitantes, Centroamérica es una de las regiones del mundo más vulnerables por el paso de huracanes que se forman en el Caribe y el Pacífico.



Esta región además alberga una treintena de volcanes activos y sufre constantes terremotos por formar parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.

