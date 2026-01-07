Crisis en Venezuela: "La democracia no es tema prioritario"

En medio de la incertidumbre de lo que viene para Venezuela, la acción militar de Estados Unidos y la captura del presidente Nicolás Maduro tienen consecuencias a nivel geopolítico latinoamericano y mundial, y desafían el derecho internacional. A medida que se van clarificando los planes del presidente Donald Trump para el país sudamericano, las fuerzas internas y la oposición buscan posicionarse en medio de la crisis.

El politólogo Stefan Peters ve un escenario que combina continuidad y cambios. En entrevista con DW, el director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) y profesor de Relaciones Internacionales y Estudios de Paz en la Universidad Justus Liebig de Giessen, analiza los múltiples impactos del ataque estadounidense.

DW: ¿Qué se puede esperar en Venezuela?

Stefan Peters: Todavía hay muchas incertidumbres. Seguramente también hay fracturas y luchas por el poder. Sin embargo, hasta el momento todo indica que va a haber bastante continuidad, pero también un cambio importante. Continuidad del gobierno venezolano de la misma tendencia y cambio sobre todo en dos temas en que Estados Unidos busca que actúe ese gobierno.

Uno es el acceso de las empresas estadounidenses al petróleo, vinculado con una transferencia de recursos hacia Estados Unidos, y lo segundo, seguramente en relación con el tráfico de drogas. Y el resto, lo que es sorprendente -la democracia, los derechos humanos, la justicia social y los presos por razones políticas- no son un tema prioritario. Gobiernos afines a Trump y venezolanos en el exterior han celebrado que este es un triunfo de la libertad.

¿Es una reacción ingenua?

Yo creo que es equivocada. Vimos que Trump descartó la opción de Corina Machado. Por otro lado, es equivocado pensar que se puede llegar a la libertad o a definir situaciones rompiendo el derecho y las reglas jurídicas. Esta forma de hacer cambios políticos, además desde afuera, no lleva a situaciones positivas para el país.

¿Es posible que Venezuela pueda organizarse de manera autónoma, libre de la tutela de Estados Unidos?

Todavía falta ver cómo esto se desarrolla. De acuerdo con las afirmaciones de Delcy Rodríguez, parece estar dispuesta a hacer lo que exige Estados Unidos, que busca imponer la dominación con la amenaza de otro ataque militar. También vimos que el Ejército venezolano no tiene capacidad de responder. Su fuerte probablemente está en represión y corrupción, pero no en defender la soberanía del país.

¿Qué significa esta acción militar para América Latina en su conjunto?

América Latina está dividida según líneas políticas, como mostraron las reacciones. Tampoco hay un consenso en torno a buscar salidas pacíficas a los conflictos. Esto también es un mensaje a toda la región y especialmente a algunos de los países que nombró Trump. Marco Rubio dijo que este es un presidente que hace lo que dice. Son mensajes a los diferentes gobiernos, pero también a toda la población latinoamericana, porque Estados Unidos ve la región como su zona de influencia y exige que no haya oposición contra sus planteamientos. Es preocupante y, si sigue en la misma línea, pone en jaque todo lo que ha sido el orden en la región.

¿Qué implicancias podría tener esto para Cuba?

Una importante parte de los muertos en esa acción eran cubanos, lo que también muestra la alianza muy fuerte entre los gobiernos de Cuba y Venezuela, sobre todo en áreas de seguridad. Eso seguramente va a cambiar, si Estados Unidos logra un cambio en la dirección de la política venezolana. Además, están las amenazas sobre Cuba y, claramente, la presión más grande de Estados Unidos en la región, aparte de Venezuela, es hacia Cuba.

¿Es esperable también una acción contra la isla?

No es algo que pueda imaginar, son especulaciones, y no hay pruebas de que estemos cerca de un ataque. Sin embargo, la política ha cambiado rápidamente y muchas de las cosas que eran impensables al final ocurrieron.

¿Qué significa esto para Colombia y en qué situación queda el gobierno de Gustavo Petro, al que Trump también ha lanzado advertencias?

Para Colombia, en el contexto de campaña electoral, este es otro punto que aumenta la polarización. La relación con Venezuela da otro insumo para la campaña, así como la relación con Estados Unidos y el tema del narcotráfico. Una de las hipótesis era que un ataque a Venezuela y una intervención con tropas significaría otra migración masiva hacia Colombia, pero es algo que por el momento no parece lo más probable. Sin embargo, está la pregunta sobre cómo se reorganizará el régimen en Venezuela, y qué significa eso para actores armados al margen de la ley, sobre todo en la frontera colombo-venezolana. Son países con estrechas relaciones a nivel social, de venezolanos en Colombia y de colombianos que estuvieron o siguen en Venezuela.

¿Se debería sentir amenazado el gobierno de Petro?

Se siente amenazado. Y las reacciones mostraron eso. Si bien no parece que se vaya a concretar, es una amenaza.

¿Están dadas las condiciones para el retorno de los venezolanos y la gran diáspora repartida especialmente en América Latina?

Creo que en esto hay continuidad. No creo que en este momento vaya a haber un retorno de venezolanos hacia su país. Justamente por la incertidumbre, pero también porque lo que anunció Trump con lo de "dirigir el país". Dijo que va a haber mucha inversión y van a hacer dinero, lo que significaría, según él, una mejora de la situación. Sin embargo, la situación de la infraestructura de la extracción petrolera es bastante precaria. O sea, no va ocurrir de un día para otro que haya más extracción de petróleo, más exportaciones, más dinero. Todavía no sabemos si vienen las inversiones, hay muchísima incertidumbre, y en los próximos meses no va a haber una gran situación de retorno.

¿Qué responsabilidad le cabe a la comunidad internacional de no haber logrado conducir o apoyar una salida a la crisis venezolana de forma pacífica y ajustada al derecho?

La responsabilidad de lo que pasó la tiene el gobierno de Estados Unidos, al romper el derecho internacional. Sin embargo, cuando hay un ataque militar, es siempre la derrota de la diplomacia. No hay suficiente fuerza por parte de la comunidad internacional, si bien me parece difícil usar el termino. ¿Quién es la comunidad internacional? En este momento los grandes poderes, que son Estados Unidos, Rusia y China, dicen: nosotros tenemos zonas de influencia y ahí actuamos como queremos. Ignoran a la comunidad internacional, el multilateralismo y el derecho internacional. A pesar de que hay consenso sobre la importancia de respetar el derecho internacional, las reacciones han sido bastante tibias. No ha habido una condena contundente con respecto a la acción estadounidense en Venezuela.

¿Es por miedo o están de acuerdo con lo que hizo Estados Unidos?

Esa es la gran pregunta. En primer lugar, desde el punto de vista del derecho y las opiniones de los expertos juristas, es una violación el derecho internacional. En ese sentido, la complejidad no es jurídica, es política, y eso explica la falta de una reacción clara de la comunidad internacional. Al mismo tiempo, no tener una reacción tan clara es algo que está aportando, probablemente sin querer, a debilitar el derecho internacional. Se necesita la defensa de esos principios y si nadie los defiende, van a morir.

¿La política se rige por quien tiene más fuerza?

Ese es un peligro real que tenemos, que el orden internacional se está acabando. Por eso, en el propio interés de los países -sobre todo de los que no son las grandes potencias militares- hay que insistir en la importancia del derecho internacional, si bien hay ciertas situaciones con las que uno no está de acuerdo.

Se ha hablado sobre cómo afectará esta decisión a Taiwán y Groenlandia, pero también qué pasa con países del este de Europa amenazados por Rusia, por ejemplo, los países bálticos. Claramente, Rusia está observando lo que pasa y tendría el argumento de la seguridad nacional. Esto muestra qué tan peligroso es si decimos que 'quien tiene más poder y más fuerza hace las reglas'. Eso haría al mundo mucho más peligroso, especialmente para los países que no tienen ese poder. Pero si no hay mecanismos o herramientas para llevar los principios a la práctica y que sean respetados, solo se queda en la declaración. Ese es el gran tema en relaciones internacionales: cuáles son las herramientas en una situación en que varios de los países poderosos no están dispuestos a aceptar reglas. Si las rompe, ¿qué va a pasar? No hay una policía. Es cierto, pero no deberíamos subestimar la importancia de los posicionamientos, aunque quizás no logren evitar acciones que violan el derecho internacional, pero sí mantenerse firme en la posición. Es importante decir claramente que lo que hizo Estados Unidos viola el derecho internacional, y eso es independiente de qué tipo de régimen es el de Maduro y de si nos gusta o no.

El politólogo Stefan Peters es director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) y profesor de Relaciones Internacionales y Estudios de Paz en la Universidad Justus Liebig de Giessen.