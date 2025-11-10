Crece tensión entre China y Japón por dichos sobre Taiwán

Declaraciones cruzadas entre autoridades de China y Japón han elevado las tensiones entre ambas potencias asiáticas, con Taiwán en el centro de la disputa. Este lunes (10.11.2025), la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, reiteró declaraciones del viernes y señaló que cualquier ataque militar contra Taiwán pondría a Japón en una "situación de crisis" y justificaría una intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

"Dije el otro día que podría recurrir a la fuerza según la situación, pero el Gobierno tomará la decisión analizando todos los factores", indicó Takaichi durante una sesión extraordinaria en la Cámara Baja, donde reiteró su postura, expresada el viernes ante el Parlamento, de que el "peor escenario posible" de un ataque y bloqueo con navíos de guerra contra Taiwán pondría la supervivencia de Japón en peligro.

La situación escaló horas más tarde ese mismo viernes, cuando el cónsul chino en Osaka, Xue Jian, pidió "cortar la cabeza" de la primera ministra. Según el diario japonés Sankei Shimbun, que precisó que el mensaje fue borrado posteriormente, Xue escribió en la red social X (Twitter): "No tenemos más remedio que cortar la cabeza inmunda" de Takaichi. Tokio rápidamente presentó una protesta a Pekín.

"Asuntos internos"

El portavoz del Gobierno de Japón, Minoru Kihara, calificó de "extremadamente inapropiados” los comentarios de Xue, recordando que fueron emitidos por "el jefe de una misión diplomática de China en el exterior". Kihara añadió que no es la primera vez que Xue genera polémica. "Somos conscientes de los múltiples comentarios inapropiados realizados por el cónsul general de Osaka, e instamos encarecidamente a la parte china a que tome las medidas oportunas", dijo.

Kihara reiteró esta misma jornada que "la paz y la estabilidad de Taiwán es importante para la seguridad de Japón y de la comunidad internacional".

Por su parte, el Gobierno chino instó a la primera ministra japonesa a que "no interfiera" en sus "asuntos internos". En una rueda de prensa, el portavoz de la cancillería china, Lin Jian, aseguró que las declaraciones de Takaichi fueron "erróneas" y que constituyeron una "injerencia flagrante en los asuntos internos de China".

"Taiwán es parte de China y la forma de resolver la cuestión taiwanesa y lograr la 'reunificación nacional' es un asunto puramente interno de China", agregó el vocero. Para Pekín, la isla democrática es parte de su territorio y ha indicado en más de una ocasión que la reunificación se producirá de forma diplomática o por la fuerza. Taiwán sostiene que la República de China (su nombre oficial) y la República Popular China "no están subordinadas entre sí".