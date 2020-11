COVID-19 golpea al Servicio Secreto de EE.UU., según medios

El Servicio Secreto de Estados Unidos, que protege al presidente Donald Trump, al presidente electo Joe Biden y a la Casa Blanca se vio afectado por un brote de COVID-19, informaron medios estadounidenses el viernes.



El diario The Washington Post dijo que más de 130 agentes del Servicio Secreto fueron infectados por coronavirus o están en cuarentena debido al contacto con personas contagiadas.



El brote se produjo después de que numerosos agentes viajaran a actos de campaña con Trump, en los que altos funcionarios y la mayoría de los asistentes permanecieron sin tapabocas.



También sigue a varios eventos en la Casa Blanca en las últimas tres semanas dirigidos por Trump, incluida una fiesta en la noche de las elecciones del 3 de noviembre, donde la mayoría de los presentes tampoco usaba mascarillas.



Posteriormente, varios funcionarios gubernamentales informaron que habían dado positivo a las pruebas de COVID-19, incluido el jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows.



El diario The New York Times dijo que al menos 30 oficiales del Servicio Secreto habían dado positivo en las últimas semanas en un brote "sostenido", y unos 60 fueron puestos en cuarentena.



Fue la última de varias oleadas de infecciones que afectaron al servicio desde que la pandemia comenzó a azotar a Estados Unidos.



Varios agentes se vieron obligados a colocarse en cuarentena tras un acto de Trump en Tulsa, Oklahoma, en junio.



En julio, en una reunión en Tampa, Florida, otros oficiales dieron positivo al nuevo coronavirus.



Un brote también se registró en la academia de entrenamiento del servicio en Maryland.



El servicio secreto tiene alrededor de 7.000 empleados, incluidos los agentes uniformados que vigilan la Casa Blanca y los eventos presidenciales y los famosos guardaespaldas civiles vestidos con trajes que permanecen cerca del presidente, el vicepresidente, el presidente electo y otros, comprometiéndose a "recibir una bala" en su lugar.



Cuando se le preguntó sobre los informes, la portavoz del Servicio Secreto Julie McMurray dijo que no se dará a conocer ningún detalle sobre las infecciones por COVID-19 "por razones de privacidad y seguridad operativa".



"La salud y la seguridad de nuestra fuerza laboral es primordial", comentó.



"Evaluamos continuamente los requisitos necesarios para operar durante la pandemia y nos aseguramos de estar preparados y con el personal completo para llevar a cabo nuestras misiones críticas de protección e investigación, ninguna de las cuales ha sido degradada por la pandemia", dijo.



Lea también Internacional Iota es tormenta tropical y amenaza Centroamérica "Iota espera fortalecerse y convertirse en un gran huracán cuando se acerque a la costa de Centroamérica", informa el Centro Nacional de Huracanes.