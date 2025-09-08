Costa Rica repudia enérgicamente ataque ruso contra Kiev

El Gobierno de la República de Costa Rica manifestó su repudio en contra del último ataque perpetrado por Rusia contra la capital de Ucrania, durante el fin de semana.

El domingo en la madrugada, una batería de drones y misiles rusos causó al menos seis muertos en distintos puntos de Ucrania y provocó un incendio en la sede del Gobierno en Kiev.



Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, este nuevo ataque infringe los múltiples instrumentos jurídicos y resoluciones internacionales. Por esta razón, el país reitera su compromiso con el respeto al Derecho Internacional, al Derecho Internacional Humanitario y a la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza y exige la solución pacífica de los conflictos.



“Costa Rica condena cualquier acto que ponga en riesgo la vida de la población civil y atente contra la estabilidad y seguridad regional. Una vez más, hace un llamado al cese inmediato de las hostilidades y apoya los esfuerzos colectivos encaminados a una solución diplomática justa y duradera”, señaló el Gobierno.



Asimismo, el país expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano y con todas las víctimas del conflicto, reafirmando su compromiso con la paz, la seguridad y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

