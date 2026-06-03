Costa Rica confía en que "se respete la voluntad soberana" en elecciones de Colombia

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) expresó este martes su confianza en que "la voluntad soberana" será respetada en Colombia tras las elecciones, en medio de las dudas que sembró el presidente de ese país, Gustavo Petro, sobre los resultados comunicados.

La Cancillería explicó, ante consulta de Teletica.com, que sigue con detenimiento el desarrollo de los comicios de la nación sudamericana, con la que Costa Rica comparte fronteras marítimas.

"Costa Rica confía en que en el proceso electoral de Colombia se mantengan los más altos estándares de participación y se respete la voluntad soberana del pueblo colombiano", señaló la Casa Amarilla.

El conteo preliminar arrojó que el ultraderechista Abelardo De la Espriella se impuso en la primera vuelta con el 43,7% y, ahora, disputará un balotaje con el oficialista Iván Cepeda (40,9%), el 21 de junio próximo.

La consulta de este medio se dio luego de que el mandatario cafetalero sugiriera —poco después de que su delfín acabara segundo en los comicios— que el software que realizó el conteo preliminar, fabricado por una compañía privada, fue alterado y que "centenares de miles de votos fueron agregados".

Sin embargo, las manifestaciones de Petro —a las que después se sumó Cepeda— contrastan con las dadas el lunes por el procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, en el sentido de que este último manifestó que no existen pruebas o indicios de irregularidades en el conteo.

En paralelo, la Registraduría Nacional del Estado Civil de ese país hace el escrutinio oficial bajo supervisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que finalmente declara y consolida los resultados.

Dicha instancia —que organiza los comicios y hace un conteo rápido— reporta más del 99,88% de las mesas escrutadas.

Se espera que los resultados definitivos tarden semanas en darse a conocer.