Corte Suprema autoriza entrega de declaraciones de impuestos de Trump

Nueva York, Estados Unidos | La Corte Suprema de Estados Unidos denegó este lunes la petición final de Donald Trump para impedir que sus declaraciones de impuestos sean entregadas a un fiscal de Nueva York.



El fallo es un golpe para el expresidente, que desde hace años intenta mantener ocultas sus declaraciones de impuestos.



El máximo tribunal no dio detalles sobre cómo votaron los magistrados y se remitió a la publicación de la decisión, tras una larga batalla judicial para impedir que el fiscal de Manhattan Cyrus Vance acceda a los registros fiscales de Trump.



"El trabajo continúa", dijo Vance en un escueto comunicado tras la publicación del fallo.



En julio, la Suprema Corte ya había considerado justificado el pedido del fiscal Vance, un demócrata que reclama al bufete contable de Trump, Mazars, los impuestos del expresidente de 2011 a 2018. Pero los abogados de Trump apelaron la decisión.



Esta vez, no obstante, el fallo es final.



Durante su campaña electoral Trump prometió publicar sus declaraciones de impuestos, pero nunca lo hizo. Fue el primer presidente desde Richard Nixon que se negó a difundir sus declaraciones de impuestos.



Como la investigación de Vance parte de una decisión adoptada por un gran jurado cuyas deliberaciones son secretas, nadie sabe exactamente qué busca el fiscal en esos documentos impositivos que pide al bufete Mazars.



Inicialmente, la investigación se centraba en un pago efectuado a la actriz pornográfica Stormy Daniels y a otra presunta amante de Trump para comprar su silencio, en violación de la ley estadounidense de financiación electoral.



Pero la fiscalía dio a entender recientemente que la investigación podría ser más amplia y extenderse a "posibles comportamientos delictivos en el seno de la Organización Trump", la empresa que reagrupa los negocios del exmagnate inmobiliario y que no cotiza en bolsa.



Según la prensa estadounidense los investigadores de la fiscalía interrogaron recientemente a empleados del Deutsche Bank, apoyo financiero de Trump y su hólding durante años, así como a empleados de su empresa de seguros, Aon.



También entrevistaron al exabogado personal de Trump, Michael Cohen, que cumple prisión domiciliaria. Cohen dijo al Congreso que Trump y su empresa inflaban o reducían artificialmente el valor de sus activos para obtener préstamos bancarios o reducir impuestos.



Si las sospechas se confirman y Trump es inculpado, el caso podría culminar con el encarcelamiento del expresidente.



Contrariamente a lo que ocurre con los delitos federales, los crímenes estatales no pueden recibir una amnistía presidencial, si Joe Biden quisiera hacerlo.



La fiscal demócrata del estado de Nueva York, Letitia James, investiga también denuncias de fraude bancario y fraude de seguros en el marco de una demanda civil.



Trump no reaccionó de manera inmediata al fallo de la Corte Suprema, pero ha dicho en el pasado que era objeto de "una caza de brujas".