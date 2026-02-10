Corte: EE. UU. puede revocar protección temporal a migrantes de Honduras y Nicaragua

Luego de volver a la Casa Blanca el año pasado, el presidente Donald Trump tomó medidas para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que ha permitido a decenas de miles de ciudadanos hondureños, nicaragüenses y nepalíes permanecer legalmente en Estados Unidos.

Un juez federal había anulado esa orden, pero el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió el lunes (9.02.2026) un dictamen que permite al Gobierno proceder con las deportaciones mientras avanza el proceso para recurrir esa decisión.

La "orden del tribunal anterior que anulaba la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua queda en suspenso en espera de la apelación", se lee en la decisión del lunes.

Desprotección para hondureños, nicaragüenses y nepalíes

El TPS permite a grupos reducidos de personas residir y trabajar en territorio estadounidense si se considera que corren peligro si regresan a sus países de origen, debido a guerras, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.

Se había aplicado a más de 51.000 hondureños y 3.000 nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos después de que el huracán Mitch devastara esos países centroamericanos en 1998. Y alrededor de 7.000 nepalíes cuentan con el estatus de protección tras el terremoto que azotó el país asiático en 2015.

Kristi Noem: "El TPS nunca se diseñó para ser permanente"

Históricamente, los presidentes estadounidenses han renovado el TPS a los migrantes en lugar de revocarlo y convertirlos en indocumentados.

Pero Trump ha prometido una campaña de deportación masiva, y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió el lunes que "el TPS nunca se diseñó para ser permanente".

Su cartera ha dicho que el retiro de ese estatus responde a la mejoría de las condiciones en esos países, hasta el punto de que sus ciudadanos pueden regresar a sus hogares de forma segura.

Honduras anticipa que el litigio puede llegar a la Corte Suprema

"Tomamos nota, y lamentamos, que la administración estadounidense mantiene firme su decisión de cancelar el Estatus de Protección Temporal", subrayó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (Cancillería) en un comunicado.

Señaló que el reciente fallo de una Corte de Apelaciones de EE.UU. a favor de la cancelación del TPS representa "una instancia procesal más que ha sido agotada", pero aclaró que no constituye una "sentencia definitiva" en un "litigio complejo que, anticipamos, podría elevarse hasta la Corte Suprema".

El Gobierno hondureño defendió la integridad de sus ciudadanos acogidos a este programa: "Lejos de ser una amenaza, los tepesianos han vivido bajo estricta auditoría federal cumpliendo cada requisito de ley. Su permanencia en el sistema es la prueba irrefutable de conducta legal intachable", enfatiza el comunicado.



