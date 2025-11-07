Consejo de Seguridad ONU levanta sanciones contra presidente sirio

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el jueves (06.11.2025) una resolución de Estados Unidos paras levantar las sanciones contra el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, días antes de su visita a la Casa Blanca.

Donald Trump recibirá a Al Sharaa el 10 de noviembre, un encuentro que supondrá la primera visita de un jefe de Estado sirio a la Casa Blanca.

El Consejo de Seguridad decidió que Al Sharaa y su ministro de Interior, Anas Hasan Khattab, sean retirados de la lista de sanciones a individuos y grupos vinculados al Estado Islámico y Al Qaida, que están sujetos a una prohibición de viaje, congelación de activos y embargo de armas.

Tras la votación, Damasco expresó "su agradecimiento a Estados Unidos y a las naciones amigas por su apoyo a Siria y a su pueblo", declaró en X el ministro de Relaciones Exteriores, Asaad al-Shaibani.

Aunque será la primera visita de Sharaa a Washington, será su segunda a Estados Unidos después de un viaje histórico a la ONU en septiembre, donde el exyihadista se convirtió en el primer presidente sirio en décadas en dirigirse a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

En mayo, el líder interino, cuyas fuerzas rebeldes derrocaron al gobernante de larga data Bashar al-Assad a finales del año pasado, se reunió con Trump por primera vez en Riad durante la gira regional del presidente estadounidense.

El grupo que dirigía Al Sharaa, Hayat Tahrir al Sham (HTS), anteriormente vinculado a Al-Qaeda, fue retirado de la lista de organizaciones terroristas de Washington en julio.