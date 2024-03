Consejo de Seguridad de ONU se reúne de urgencia por crisis violenta en Haití

El Consejo de Seguridad de la ONU celebra este miércoles una reunión de emergencia sobre la situación de Haití, asolado por la violencia cada vez más extendida de pandillas que amenazan con una guerra civil si no renuncia el primer ministro, Ariel Henry.



Las bandas criminales que controlan la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe, y las carreteras que conducen al resto del país, han atacado en los últimos días lugares estratégicos de este país caribeño: la academia de policía, el aeropuerto y varias cárceles, de las que se han fugado miles de presos.



Los alrededores del aeropuerto Toussaint-Louverture volvieron a ser escenario de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las pandillas en la noche del martes y la madrugada del miércoles, según una fuente policial.



La actividad es, sin embargo, cada vez mayor en las calles de Puerto Príncipe, sobre todo en torno a los comercios, aunque las oficinas públicas y las escuelas permanecen cerradas, indicó un corresponsal de la AFP.



El líder de una de las principales pandillas, Jimmy "Barbecue" Cherizier, pidió el martes la renuncia del primer ministro, que estaba en África cuando estalló la situación actual.



"Si Ariel Henry no dimite, si la comunidad internacional continúa apoyándolo, nos dirigiremos directamente a una guerra civil que conducirá al genocidio", declaró a periodistas Cherizier, sancionado por la ONU.



Henry, en el poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, debía dimitir en febrero; pero selló un acuerdo de poder compartido con la oposición hasta que se celebren nuevas elecciones.



En un país sin presidente ni Parlamento, donde los últimos comicios se celebraron en 2016, el futuro del dirigente está en el aire.



"Hemos pedido al primer ministro haitiano que avance en un proceso político que lleve al establecimiento de un órgano presidencial de transición hacia la celebración de elecciones", declaró el miércoles la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.



Henry aún no ha podido regresar a Puerto Príncipe desde que se marchó a Kenia para acordar el despliegue de una misión policial multinacional respaldada por la ONU.



El martes aterrizó en Puerto Rico, según una portavoz del gobernador de la isla caribeña. Al gobernante, que no pudo viajar a Haití por los disturbios en el aeropuerto internacional, se le negó el permiso para aterrizar en la vecina República Dominicana.



"Los gobiernos de Haití y Estados Unidos consultaron, de manera informal, a la República Dominicana sobre la posibilidad de que la aeronave que transportaría al primer ministro Henry de regreso a su país pudiera hacer una escala indefinida en territorio dominicano", indicó este miércoles un comunicado oficial leído por el portavoz Homero Figueroa.



"En las dos ocasiones, el gobierno dominicano comunicó la imposibilidad de dicha escala sin recibir un plan de vuelo definido", añadió.