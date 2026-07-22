Congreso de Nicaragua votará en agosto reforma para excluir a opositores de elecciones

El Congreso de Nicaragua, controlado por el gobierno, votará a inicios de agosto una reforma para impedir que partidos opositores compitan en elecciones, a solicitud del presidente Daniel Ortega. Así lo informó el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, en una entrevista difundida este miércoles.

"En la primera semana de agosto" se someterán "a votación las reformas", afirmó Porras.

Los diputados y la autoridad electoral definirán los "elementos para no dejar ni un resquicio" y evitar que se "pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos" en los comicios, dijo Porras al referirse a los opositores.

Las discusiones entre la Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral (CSE) comenzaron este miércoles.

"Somos los nicaragüenses los que decidimos cuándo y cómo serán nuestras elecciones", declaró Porras a medios afines al gobierno.

El jefe del Legislativo detalló que la iniciativa planteada por el mandatario se transformará en "leyes".

Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó el domingo pasado realizar comicios en los que compitan sus adversarios. El presidente los acusó de ser "vendepatrias" al servicio de Estados Unidos.

El exguerrillero, de 80 años, adelantó que serán aprobadas leyes que "les pongan un muro, un bloque a los golpistas". Aseguró que "por mucha plata que les den los yanquis, no podrán" llegar al poder.