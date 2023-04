Condenan al opositor ruso Vladimir Kara-Murza a 25 años de prisión

Otro abogado, Vadim Projorov, dijo en un acto en Washington que el caso contra su cliente "no tuvo nada que ver con la justicia desde un principio", y que fue más bien "una venganza política".

"No solo no me arrepiento de todo eso, sino que estoy orgulloso", dijo, según declaraciones publicadas por el periodista Alexéi Venediktov.