Concluyen comicios en El Salvador con Bukele como gran favorito a la reelección

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, favorito a la reelección en los comicios de este domingo, pidió a los salvadoreños apoyar con su voto la continuidad del estado de excepción para preservar los logros de la "guerra" antipandillas.



"Es importante que votemos para garantizar que tengamos una Asamblea Legislativa que pueda continuar aprobando el régimen de excepción", dijo Bukele en una conferencia de prensa, tras emitir el sufragio.



A pocos minutos del cierre de los comicios presidenciales y legislativos, Bukele rechazó las críticas de organismos de derechos humanos al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, al señalar como "errores" las detenciones de miles de inocentes.



El mandatario afirmó que todas las policías del mundo arrestan inocentes y defendió que El Salvador tenga la tasa de encarcelamiento más alta en el mundo, al señalar que el país era "la capital de homicidios del mundo.



"El Salvador estaba con metástasis, pero hicimos cirugía, estamos en radioterapia, y vamos a salir sanos ya sin el cáncer de las pandillas (...). Ahora solo queda recuperarnos", manifestó.



"Ahora lo que viene para El Salvador es un período de prosperidad porque ya no hay un freno para poner un negocio, ya no hay freno para estudiar, ya no hay freno para trabajar, ya no hay freno para el turismo", agregó.



Ante las acusaciones de sus críticos de que instaló en El Salvador una "dictadura", Bukele negó también que esté atentando contra la democracia.



"Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia, por primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia, y no lo digo yo, lo dice el pueblo", manifestó.