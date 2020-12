Con Biden, mujeres y minorías para impulsar la economía de EEUU

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, seleccionó a Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, para dirigir el Tesoro, y anunció un equipo económico con el que busca romper barreras raciales y de género y superar la crisis por la pandemia.



Después de hacer historia al elegir como compañera de fórmula a Kamala Harris, la primera mujer y primera persona de ascendencia afroamericana y del sur de Asia en ganar la vicepresidencia, Biden designó a cuatro mujeres de diferentes orígenes para puestos clave de su equipo económico, así como al primer subsecretario negro del Tesoro.



Este martes, se espera que Biden y Harris presenten públicamente a los seleccionados.



"Este es el equipo que (...) nos ayudará a reconstruir nuestra economía mejor que nunca", dijo el lunes en un comunicado Biden, cuya investidura está prevista para el 20 de enero.



Estados Unidos, el país del mundo con más muertos por covid-19, enfrenta un desempleo del 6,9%, el doble que antes de la pandemia. Y el crecimiento registrado en el tercer trimestre se mantiene por debajo del 2,9% en comparación con el tercer trimestre de 2019.



Se espera que el Senado dé el visto bueno al nombramiento de Yellen, aunque los republicanos conserven la mayoría en la Cámara Alta tras las dos elecciones parciales que se celebrarán en enero en el estado de Georgia.



Pues el presidente republicano del Comité Financiero del Senado, Chuck Grassley, ya dijo que Yellen debería recibir "una opinión favorable".



Si se cumple ese pronóstico, Yellen se convertirá, a sus 74 años, en la primera mujer en encabezar el Tesoro -equivalente al Ministerio de Hacienda- tras ser la primera mujer en presidir la poderosa Reserva Federal entre 2014 y 2018.



"Enfrentamos grandes desafíos como país en este momento", dijo Yellen en Twitter tras conocerse su nombramiento.



Prioridad absoluta para ella será lograr la aprobación en el Congreso de un nuevo plan de ayuda para los más golpeados por la pandemia, al expirar el masivo paquete de estímulo económico aprobado en marzo.



Pero esto podría ser difícil dado que no se sabe aún si los demócratas controlarán el Senado en enero, a diferencia de lo que ocurrió cuando Barack Obama asumió el cargo en 2009 en medio de la crisis financiera.



"Para recuperarnos, debemos restaurar el sueño americano, una sociedad donde cada persona pueda desarrollar su potencial y soñar aún más grande para sus hijos", tuiteó Yellen.



Biden anunció también el lunes la nominación como subsecretario de Tesoro de Wally Adeyemo, un abogado nacido en Nigeria, exasesor adjunto de seguridad nacional y actual presidente de la Fundación Obama.



"Responsablemente"

Además de Yellen, otras tres mujeres fueron designadas para ocupar altos cargos económicos.



Neera Tanden, presidenta del grupo de expertos Center for American Progress, será nominada para encabezar la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, la primera persona surasiática-estadounidense en ser elegida para el cargo.



Aunque Biden ha elogiado la trayectoria de Tanden, exasesora de Hillary Clinton durante la campaña de 2016, la nominación, que no cuenta con el apoyo unánime de los demócratas más progresistas, podría bloquearse en el Senado, con republicanos que ya se declararon en contra.



La afroestadounidense Cecilia Rouse, decana de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton, fue elegida para presidir el Consejo de Asesores Económicos (CEA) del presidente.



Heather Boushey, descrita como una "economista eminente" experta en desigualdad y actualmente presidenta del Washington Center for Equitable Growth, también fue elegida como miembro del CEA, junto con Jared Bernstein, un amigo de Biden quien ya lo asesoró cuando era vicepresidente de Obama.



Varios puestos clave en la formulación de políticas económicas, como el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y el secretario de Comercio, aún no se han anunciado.



Estos nombramientos se esperan con impaciencia en el extranjero, ya que la administración de Donald Trump ha librado una guerra comercial con China y ha sacudido las relaciones comerciales con aliados clave de Estados Unidos.



Biden dijo que su equipo económico representa la diversidad de Estados Unidos.



"Está compuesto por servidores públicos innovadores, respetados y probados, que ayudarán a las comunidades más afectadas por el covid-19 y abordarán las desigualdades estructurales en nuestra economía", aseguró Biden.



El lunes, los estados clave de Arizona y Wisconsin certificaron oficialmente la victoria de Biden en la presidencial estadounidense, cimentando aún más su elección y la derrota de Trump, que buscaba un segundo mandato y aún no ha concedido ante el demócrata.