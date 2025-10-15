Colombia: Jefe de Tren de Aragua en Chile muere al lanzarse de sexto piso durante operativo

Un operativo de la Policía Nacional en Sabaneta, Antioquia, terminó con la muerte de alias "Hénder", señalado cabecilla del Tren de Aragua en Chile. El hombre se lanzó desde el sexto piso de un apartamento al notar la presencia de las autoridades, justo cuando se ejecutaba una orden de captura en su contra.

La escena, registrada por las cámaras de seguridad, muestra el momento en que Hénder se arroja por el balcón. Su figura se distingue en el reflejo del televisor del apartamento, donde se realizaba una cumbre de alto nivel entre miembros de la organización criminal.

Alias Hénder era considerado el líder de una facción del Tren de Aragua que operaba en los estados chilenos de Panitaque y Coquimbo. Según fuentes oficiales, llevaba varios meses en Antioquia y en el momento del operativo se encontraba reunido con otro jefe de la banda en Perú y una proxeneta vinculada al Tren, quien también era buscada por la DEA.

La mujer había llegado a Medellín con el objetivo de reclutar menores de edad para redes de explotación sexual al servicio del Tren de Aragua en Colombia, Chile y Perú.

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron dos pistolas, una granada de fragmentación, un proveedor con 32 cartuchos y una libra de anfetamina lista para la producción de drogas sintéticas.

El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) lideró el operativo, que forma parte de una estrategia regional para desarticular redes transnacionales vinculadas al Tren de Aragua.