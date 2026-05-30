Colombia acusa a Ecuador de "injerencia" electoral tras anuncio sobre aranceles

El gobierno de Colombia acusó este sábado (30.05.2026) a Ecuador de inmiscuirse en sus elecciones presidenciales y presentar como un gesto de "buena voluntad" de Quito la eliminación de aranceles decidida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

A un día de los comicios, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció que eliminará el impuesto de 100% a las importaciones del vecino país, luego de conversar con el candidato opositor colombiano Abelardo de la Espriella.

Tras la medida de Noboa, la cancillería colombiana expresó su "categórico rechazo" a lo que calificó de "deliberada injerencia en el proceso electoral en curso en Colombia".

Según las encuestas, De la Espriella y el candidato del oficialismo Iván Cepeda se perfilan para liderar los comicios y disputar un balotaje el 21 de junio.

Diferencias políticas y de seguridad agravan conflicto entre ambos gobiernos

La disputa entre ambos países surgió en febrero, cuando Noboa acusó al gobierno izquierdista de Gustavo Petro de no hacer lo suficiente para combatir el crimen organizado en la frontera común e impuso aranceles. Desde entonces, ambas naciones se aplican gravámenes de hasta 100%.

"Esta intromisión de un mandatario extranjero en el devenir democrático de otro Estado constituye una flagrante conculcación del principio de no intervención en los asuntos internos", señaló la cancillería colombiana en un comunicado este sábado.

Noboa afirmó que tras su conversación con De la Espriella ambos acordaron combatir de forma conjunta el narcotráfico en la frontera común. Por su parte, Colombia consideró que el presidente ecuatoriano presentó de manera "engañosa" su decisión sobre los aranceles.