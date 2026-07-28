Colapsa un centro comercial tras un terremoto de magnitud 7,1 en Japón

Una persona murió y más de un centenar resultó herida tras un fuerte terremoto de magnitud 7,1 registrado en el suroeste de Japón. El movimiento provocó el colapso de varios edificios y dejó daños en distintas zonas de la isla de Kyushu.

Personas atrapadas en un centro comercial

Según la cadena de televisión privada TBS, un número considerable de personas habría muerto tras el derrumbe de la segunda planta de un centro comercial en Kashima, en la prefectura de Kumamoto.

Los servicios de emergencia informaron que muchas personas quedaron atrapadas dentro del establecimiento. Sin embargo, la policía local indicó a la AFP que, por el momento, no podía confirmar si había víctimas.

La cadena pública NHK reportó, con base en fuentes policiales, que entre 20 y 30 empleados del centro comercial seguían sin ser localizados. Kyodo News informó que cuatro personas fueron trasladadas al hospital. Todas se encontraban conscientes.

NHK también indicó que varias personas podrían estar desaparecidas en una fábrica de la ciudad de Yatsushiro. En el lugar se derrumbó la parte superior de una chimenea.

Kyodo News reportó además que una persona murió tras el derrumbe de una vivienda.

El terremoto alcanzó la máxima intensidad sísmica

El temblor ocurrió a las 16:27, hora local, en la isla de Kyushu. El movimiento alcanzó el nivel máximo, 7, en la escala de intensidad sísmica Shindo. Esta referencia mide la fuerza con la que se sienten los terremotos en Japón, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Las autoridades emitieron una alerta de tsunami tras el sismo. La advertencia fue levantada poco después.

Imágenes difundidas por las cadenas de televisión mostraron puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios dañados y vagones de trenes de mercancías volcados.

Testigos describen momentos de terror

“La sacudida fue bastante fuerte y duró mucho tiempo. Estaba aterrorizada”.

Así relató a la AFP Chiharu Hara, una reclutadora de 35 años que se encontraba en un viaje de trabajo en la prefectura de Kumamoto.

“En las oficinas de mi cliente no se cayó nada del techo, pero el edificio se balanceó violentamente. Temí que se derrumbara. Todo el mundo entró en pánico”.

La mujer explicó que se encontraba en las oficinas de un cliente cuando ocurrió el terremoto.

“Cuando se produjo el terremoto, los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie”.

Un empleado de la cadena NHK en la prefectura de Kumamoto describió así la intensidad del movimiento.

Según NHK, dos hospitales indicaron que habían atendido al menos a 50 pacientes heridos cada uno.

“Está llegando gente con quemaduras y fracturas por haber quedado atrapada bajo escombros a causa del terremoto, y las ambulancias no dejan de traer heridos”.

Un empleado de uno de los hospitales brindó esa declaración a NHK.

Decenas de miles de hogares quedaron sin electricidad

La primera ministra, Sanae Takaichi, informó en X que se habían confirmado víctimas, derrumbes de edificios, daños en carreteras e incendios.

La funcionaria también señaló que varias zonas registraban cortes de agua y electricidad.

Unos 45.000 hogares e instalaciones permanecían sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power. La empresa indicó que los tres reactores nucleares de la región continuaban funcionando con normalidad.

Kumamoto ya sufrió terremotos devastadores

La prefectura de Kumamoto fue golpeada en 2016 por dos terremotos devastadores. El primero tuvo una magnitud de 6,5 y fue seguido dos días después por otro de magnitud 7,3. Ambos sismos dejaron 273 muertos y más de 2.800 heridos.

Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos. El archipiélago se encuentra en la unión de cuatro grandes placas tectónicas, a lo largo del borde occidental del llamado 'Anillo de Fuego' del Pacífico.

El país, con aproximadamente 125 millones de habitantes, registra cientos de temblores cada año y concentra cerca del 18% de los sismos registrados en todo el mundo.

La mayoría de estos movimientos son de baja intensidad. Los daños varían según la ubicación y la profundidad a la que ocurren bajo la superficie terrestre.

Japón también mantiene vivo el recuerdo del gigantesco terremoto submarino de magnitud 9,0 ocurrido en 2011. El sismo desencadenó un tsunami devastador que dejó alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos y provocó una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.

El pasado 20 de abril, un terremoto de magnitud 7,7 sacudió el norte del país. El movimiento dejó al menos diez heridos y provocó fuertes oscilaciones en edificios de Tokio.

Las autoridades emitieron entonces un aviso especial por un riesgo elevado de terremotos de magnitud 8,0 o superior. La alerta fue levantada una semana después.