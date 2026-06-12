Cohete espacial insignia de Japón despega exitosamente con seis satélites a bordo

El cohete H3, buque insignia del programa espacial japonés, despegó exitosamente este viernes con seis pequeños satélites a bordo, mostró una transmisión en directo.



El lanzamiento del viernes se produce después de que el H3 no lograra poner en órbita en diciembre otro satélite de geolocalización debido a una falla en el motor.



"La combustión de la segunda etapa, el control de la acción y la trayectoria son normales", aseguró la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (Jaxa) en su retransmisión por YouTube, unos seis minutos después del despegue.



Entre los satélites cargados en el cohete se encuentra el "Umitsubame" de la Universidad de Ciencias de Tokio, que observa la Tierra y otros objetivos con una cámara de alto rendimiento.



Además, va a bordo el "Shiraito" de la Universidad de Shizuoka, que está probando tecnología de captura de desechos espaciales, según Jaxa.

