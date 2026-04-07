CIDH pide a Nicaragua proteger a comandante sandinista preso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Nicaragua proteger la vida del encarcelado comandante sandinista Bayardo Arce, al señalar que enfrenta una situación de "gravedad", según un comunicado emitido este lunes.

Arce, exasesor económico del presidente Daniel Ortega, fue condenado en enero pasado a una pena no precisada por "lavado de activos". Había sido detenido a finales de julio de 2025.

Opositores exiliados afirman que su caso forma parte de una purga en los círculos de poder dirigida por la copresidenta Rosario Murillo con el aval de Ortega, su esposo, para asegurar la sucesión.

La CIDH solicitó a Nicaragua que adopte las "medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud" de Arce, de 77 años, indicó el comunicado, en el que el organismo informó sobre el otorgamiento de "medidas cautelares" para él y su familia.

"Situación de gravedad"

Según la CIDH, con sede en Washington, tanto Arce como sus parientes se encuentran en una "situación de gravedad".

Citando a representantes del detenido, el organismo señaló que se encuentra aislado, sin atención médica para sus "padecimientos crónicos" y en "condiciones inadecuadas de reclusión".

El pasado 22 de marzo, el gobierno sandinista mostró fotografías del exguerrillero durante una visita familiar, en las que se veía delgado.

Las imágenes fueron divulgadas después de que la familia denunció una desaparición forzada.

Arce y Daniel Ortega fueron compañeros en la lucha armada contra el dictador Anastasio Somoza, derrocado en 1979 con el triunfo de la revolución sandinista.

Ortega, de 80 años, gobernó Nicaragua en la década de los ochenta. Tras varios años en la oposición, se mantiene en el poder desde 2007 luego de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional.