China mantiene su prohibición de volar al Boeing 737 MAX

El regulador aéreo chino no permitirá que el Boeing 737 MAX vuelva a volar en el gigante asiático ya que persisten interrogantes sobre su seguridad, a pesar de la decisión de Estados Unidos de autorizar la reanudación de los vuelos del cuestionado aparato.



Los Boeing 737 MAX quedaron inmovilizados hace casi dos años debido a dos accidentes que dejaron 346 muertos en cinco meses.



Desde entonces, fueron sometidos a pruebas técnicas y procedimientos de aprobación de los reguladores aéreos del mundo entero.



Pero la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) afirmó este viernes que "no hay calendario" aún para la reanudación de los vuelos, según el canal estatal CCTV.



Esta decisión significa un golpe importante para Boeing, ya que China, primer país en suspender los vuelos del 737 MAX en su momento, es el mercado más grande de la compañía estadounidenses.



El regulador aéreo chino agregó que "deben presentarse de forma clara" los resultados de las investigaciones de los trágicos accidentes de los vuelos de Lion Air el 29 de octubre de 2018 y Ethiopian Airlines el 10 de marzo de 2019, y que las modificaciones en el avión tienen que ser "eficaces" y "recibir aprobación".



La Agencia Federal de Aviación estadounidense (FAA) aprobó el miércoles la vuelta a los cielos del Boeing 737 MAX.



La principal modificación incorporada al aparato está vinculada con el software de control de vuelo MCAS, que los pilotos de los accidentados vuelos de Lion Air el 29 de octubre de 2018 y Ethiopian Airlines el 10 de marzo de 2019 no pudieron dominar.