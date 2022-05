China investiga a compañía por tests de COVID-19 con resultados falsos

Shanghái, China | Una empresa de tests de covid-19 en Shanghái está bajo investigación de las autoridades locales tras informes de que ciudadanos recibieron resultados con falsos positivos, por lo cual fueron enviados a la severa cuarentena estatal.



Numerosos habitantes de Shanghái escribieron esta semana en la red social Weibo que recibieron resultados con falsos positivos de la firma Zhongke Runda, que opera tres centros de detección del coronavirus en la ciudad de 25 millones de habitantes.



Este centro financiero ha estado durante semanas en confinamiento ante un brote del covid, y quienes dan positivo a las pruebas de detección masivas que se realizan debe ir a un centro gubernamental de aislamiento, incluso si no tienen síntomas.



La casa matriz del grupo, Shanghai Runda Medical Technology, dijo el miércoles en un mensaje a la bolsa que los informes de falsos positivos "pusieron en duda la precisión de la información de las pruebas del laboratorio de ácido nucleico de Zhongke Runda" y que el lunes se inició una investigación.



Autoridades sanitarias de Shanghái dijeron que abrieron la investigación sobre una "tercera organización" que no identificó, en respuesta a comentarios en línea sobre los resultados de las pruebas.



Una mujer dijo que su hija recibió un resultado positivo tras una prueba de Runda y debió ir a un centro de cuarentena con malas condiciones.



Toda la familia fue "enviada a un centro de cuarentena de aspecto aterrador" donde las luces permanecen encendidas las 24 horas del día y no hay atención médica, señaló la mujer.