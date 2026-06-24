China insta a regular la inteligencia artificial antes de "perder el control"

El mundo corre el riesgo de "perder el control" de tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial si los gobiernos tardan demasiado en regularlas, advirtió este miércoles (24.06.2026) el primer ministro de China a los asistentes del llamado "Davos de Verano".

Los temores por la disrupción que la IA puede causar en los mercados laborales y los riesgos de seguridad que plantea van en aumento, desde su uso en conflictos hasta violaciones de las defensas cibernéticas y la posible creación de nuevas armas biológicas.

"La velocidad del progreso tecnológico no tiene precedentes", dijo el primer ministro Li Qiang en un discurso en la ciudad china de Dalian, en el que destacó que la inteligencia artificial ha impulsado la "eficiencia de la innovación".

"Sin embargo, no podemos ignorar los riesgos cada vez más evidentes de perder el control de la tecnología y de cometer faltas éticas", afirmó. "Si la gobernanza en esta área no logra seguir el ritmo, podría haber graves consecuencias".

Los avances tecnológicos se promocionan como motores del crecimiento económico, pero entre sus aspectos negativos se encuentran la preocupación por la pérdida de empleos y las implicaciones geopolíticas, señalaron ponentes en esta conferencia anual organizada en China por el Foro Económico Mundial (FEM), con sede en Suiza.