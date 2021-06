Casi 90% de salvadoreños aprueba a Bukele tras dos años de presidencia

Una gran mayoría de salvadoreños considera que el presidente Nayib Bukele representa "un cambio positivo" para el país tras dos años de gestión, pese a que la oposición lo tilda de autoritario, según una encuesta revelada este jueves.



Ante la consulta de si "¿el gobierno del presidente Nayib Bukele representa un cambio positivo o negativo para el país?", un 87,5% de los consultados dijo que es "un cambio positivo" para el país, frente a un 7,5% que dijo que es "un cambio negativo", señaló una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA).



Según el estudio de opinión, otro 3,8% contestó que es "más de lo mismo" y un 1,2% dijo que "no sabe, no responde".



Bukele cumplió el pasado 1 de junio dos años de gestión, distanciado de la comunidad internacional por tratar de concentrar el poder con la ayuda del congreso.



El 72,4% de los encuestados para el estudio de opinión, elaborado entre el 15 y el 24 de mayo con una muestra de 1.275 persona, afirma que la delincuencia "ha disminuido" durante estos dos años.



En tanto, un 18,4% señaló que "sigue igual" y un 9,2% cree que "ha aumentado".



La lucha contra la delincuencia y la violencia asociada es uno de los principales logros que pregona el gobierno.



Bukele asumió el poder en junio de 2019 con un promedio de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que descendió en 2020 a 20 muertes por 100.000, fruto de un plan contra las violentas pandillas.



El sondeo, que posee un error muestral de más o menos 2,76%, señala que la población valora de buena manera el trabajo del gobierno en contra del covid-19, el plan de entrega de computadoras a estudiantes de educación media y la entrega de paquetes de víveres que se impulsa desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus en 2020.



En una escala del 1 al 10, "8,7 es la calificación que recibe el presidente de la República en su segundo año de gestión".



Para el sociólogo de la estatal Universidad de El Salvador (UES), René Martínez, "no es de extrañar la alta aprobación" que mantiene el mandatario entre la población.



"El gobierno tiene una oposición, pero que no es determinante para cambiar la percepción de la población que ahora está más informada, tienen las redes sociales, tienen un gobernante que se comunica con ellos por esos canales, es más cercano a ellos", dijo Martínez a la AFP.