Casi 7.000 niños siguen "atrapados" en campos sirios, dice ONG

21 de diciembre de 2022, 6:00 AM

Beirut, Líbano | Cerca de 7.000 niños extranjeros hijos de presuntos yihadistas siguen detenidos en campamentos del noreste de Siria y corren el riesgo de ser atacados, advirtió el miércoles la ONG Save the Children, que pidió su repatriación.



"Un número récord de 517 mujeres y niños han sido repatriados este año de campos en el noreste de Siria", dijo Save the Children en un comunicado.



Sin embargo, "7.000 niños de nacionalidades extranjeras permanecen atrapados y en riesgo de sufrir ataques y violencia", lamentó.



La ONG destacó que las repatriaciones de mujeres y niños de los campos de Al-Hol y Roj aumentaron un 60% en 2022 con relación al año anterior, pero pidió que "se haga más por su repatriación".



Desde la derrota del grupo Estado Islámico en 2019, unos 56.000 familiares de yihadistas han sido detenidos en los campos de Al-Hol y Roj, que son controlados por los kurdos y donde la violencia es endémica y las privaciones numerosas.



Entre ellos se encuentran más de 10.000 extranjeros provenientes de unos 60 países, incluidos europeos, alojados separadamente en una parte del campo llamada "Anexo".



"Se deben aumentar los esfuerzos para ayudar a los niños que viven en los campamentos", dijo la ONG, subrayando que el año 2021 fue el más violento en Al-Hol, ya que 74 niños murieron allí, ocho de los cuales fueron asesinados, según la ONG.



"Estos niños están atrapados en condiciones deplorables y diariamente están en peligro, no hay tiempo que perder", dijo el director de operaciones de la ONG, Matt Sugrue y agregó que algunos menores podrían "convertirse en adultos antes de que puedan abandonar estos campamentos y regresar a su casa".



A pesar de las repetidas exhortaciones de la administración kurda, la mayoría de los países occidentales se niegan a repatriar a sus ciudadanos de estos campos y se contentan solamente con repatriaciones a cuentagotas por temor a posibles actos terroristas en sus suelos.



En marzo, la ONG advirtió que la repatriación de los niños de los campos del noreste llevaría 30 años al ritmo actual.