Caravana de sicarios de grupo criminal reparte regalos navideños en el sur de México

Una caravana de hombres armados vinculados a un grupo criminal recorrió comunidades rurales del sur de México para repartir confites y regalos navideños a niñas y niños, según muestran videos que circularon ampliamente en redes sociales durante los últimos días (ver video en la portada). Las imágenes fueron grabadas en una región montañosa del estado de Guerrero, una de las zonas más afectadas por la violencia asociada al crimen organizado.



En los videos se observa a sujetos con armas largas a bordo de camionetas, algunas decoradas con motivos navideños, mientras lanzan obsequios a menores que se acercan a las calles.

No se aprecia la presencia de fuerzas de seguridad ni de autoridades civiles durante el recorrido, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para ejercer control en estas comunidades.



Especialistas en seguridad advierten que este tipo de acciones forman parte de estrategias utilizadas por grupos criminales para reforzar su influencia social en territorios donde mantienen control operativo. Señalan que, a través de gestos simbólicos, como el reparto de regalos en fechas festivas, estos grupos buscan normalizar su presencia y fortalecer vínculos con la población local.



Hasta ahora, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre los hechos ni han informado sobre investigaciones relacionadas con la difusión de los videos. El episodio vuelve a poner en el centro del debate la situación de seguridad en regiones rurales del país, donde la población convive de forma cotidiana con actores armados al margen de la ley.

