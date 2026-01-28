Captura de Maduro es una pesadilla para Kim Jong Un, afirma exdiplomático norcoreano

La operación de Estados Unidos que derrocó al venezolano Nicolás Maduro pudo haber dejado al líder norcoreano Kim Jong Un con la sensación de que también él es vulnerable a una “decapitación”, dijo a la AFP un exdiplomático de Pyongyang en La Habana.



Lee Il-kyu, quien se desempeñó como consejero político de la embajada norcoreana en Cuba de 2019 a 2023, afirmó en una entrevista con AFP que la captura de Maduro en Caracas representaría un escenario de pesadilla para su antiguo jefe.



“Kim debió haber sentido que una operación de ‘decapitación’, como se le llama, es realmente posible”, dijo Lee, quien ahora trabaja para un gabinete de ideas públicas en Seúl.



Para el exdiplomático, que desertó a Corea del Sur en noviembre de 2023, la caída de Maduro desatará ahora el pánico entre la dirigencia norcoreana, obsesionada con la seguridad.



Kim “reformará por completo todo el sistema relacionado con su seguridad y las medidas a tomar en caso de un ataque contra él”, señaló.



Cuando ejercía como diplomático en La Habana, Lee tuvo la tarea de promover los intereses del Estado norcoreano en América Latina.



Una de sus últimas misiones fue tratar de evitar que Cuba estableciera lazos diplomáticos con su rival, Corea del Sur.



Pero su profunda frustración con el sistema lo llevó a convertirse en uno de los diplomáticos de más alto nivel en desertar en años.



“Estaba harto”, dijo. La gota que colmó el vaso fue ver cómo se le cerraban las puertas en su carrera desde que se negó a sobornar a un superior, contó a AFP.



El viaje al Sur



Casi no lo logra. En un momento de vida o muerte para su familia, él, su esposa y su hija quedaron varados en un aeropuerto de un país de Centroamérica cuyo nombre pidió a la AFP no revelar.



Pese a su intención declarada de desertar, los funcionarios del aeropuerto insistían en que debía abordar un vuelo con destino a Venezuela, lo que casi con seguridad lo habría enviado de regreso a Cuba.



Su súplica fue finalmente aceptada cuando apareció un diplomático surcoreano y dijo a los funcionarios que Lee y su familia estaban ahora bajo la protección de Seúl.



“En ese momento, todos los funcionarios desaparecieron”, relató. “Visto en retrospectiva, fue un momento que mostró la fuerza nacional de Corea del Sur”, apuntó.



Ahora, Lee reclama que Corea del Sur haga lo mismo por dos prisioneros de guerra norcoreanos capturados por Ucrania. Ambos formaban parte de un contingente de miles de soldados enviados por Pyongyang para prestar asistencia a Rusia.



Los dos hombres escribieron recientemente una carta expresando su deseo de ir a Corea del Sur, una decisión que, según Lee, sería percibida por Pyongyang como un “acto absoluto de traición”.



“Bajo ninguna circunstancia deben ser enviados de vuelta al Norte”, dijo Lee. “Si fueran repatriados, sería mejor estar muertos que vivos. Vivir sería una tortura para ellos”.



Turbulencias



Desde que se estableció en Corea del Sur, Lee, de 53 años, se ha convertido en un comentarista que habla sin tapujos sobre su país natal y escribe columnas para el mayor periódico del país.



Ha publicado sus memorias, en japonés, bajo el título ‘El Kim Jong Un que yo presencié’. Actualmente, se está preparando una versión en inglés.



Su estancia ha coincidido con algunos de los periodos más tumultuosos de la política surcoreana en años, desde la sorprendente declaración de ley marcial del presidente Yoon Suk Yeol a finales de 2024 hasta su juicio político y posterior destitución del cargo.



Los surcoreanos eligieron entonces como presidente al progresista Lee Jae Myung, quien está a favor de unas mejores relaciones con el Norte.



Para Lee, la reciente agitación ayudó a profundizar su apreciación de la democracia liberal.



“Corea del Sur siguió adelante sin presidente durante meses tras el juicio político. Incluso sin presidente, el sistema funcionó muy bien”, señaló.



Un resultado así sería impensable en Corea del Norte, opinó.





