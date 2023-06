Calor extremo trae temperaturas récord en el norte de China

Pekín, China | Varias zonas del norte de China sufrían este jueves temperaturas de más de 40º C grados, las más altas en años, que llevaron a las autoridades a tomar medidas de precaución.



Una estación meteorológica en la ciudad de Tanghekou, en el norte de Pekín, registró 41,8º C el jueves, lo que lo convierte en el lugar más caluroso del país, según un medio oficial Beijing News.



Otra estación en el sur de la ciudad registró su primer día con 40º en casi una década. Por su parte el distrito de Xiqing, en la ciudad de Tianjin, registró máximas de hasta 40,6º C.



"Nunca antes hacía tanto calor en junio, pero ahora hace tanto calor que me tiemblan las manos", escribió un usuario en la red social Weibo.



En Pekín, las autoridades emitieron una advertencia naranja por calor extremo e instaron a las personas a "evitar hacer ejercicio al aire libre durante largos períodos (...) y tomar medidas efectivas para protegerse del sol".



La semana pasada la capital china registró su temperatura más alta para mediados de junio, con 39,4 ° C.