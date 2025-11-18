Caída global de Cloudflare provoca fallas en X, ChatGPT y otros servicios digitales

Una interrupción de alcance mundial en los servicios de Cloudflare desató una jornada crítica para parte del ecosistema digital, afectando redes sociales, videojuegos, aplicaciones de inteligencia artificial, medios digitales y plataformas de música.

Usuarios de X (antes Twitter), Canva, Spotify y la herramienta de IA ChatGPT reportaron problemas de acceso y caídas parciales, según reseñas de medios internacionales como Infobae, Clarín y Euronews.



La compañía confirmó que investiga el origen del error, el cual se detectó durante la mañana y repercutió en la red global que acelera y protege millones de sitios web y aplicaciones, entre ellos Teletica.com.

Cloudflare procesa en promedio más de 81 millones de solicitudes HTTP por segundo, por lo que cualquier fallo genera un impacto inmediato en múltiples servicios soportados por su infraestructura.



Plataformas de monitoreo como DownDetector registraron picos inusuales de reportes, evidenciando fallas en X, intermitencias en Spotify y problemas de conexión en servicios operados por OpenAI, según detallaron los reportes de la prensa especializada.

Cloudflare ya trabaja en restablecer el sistema, aunque se desconoce cuánto tiempo más durará la caída.