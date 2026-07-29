Buscan sobrevivientes tras sismo que mató al menos a 13 personas en Japón

Los rescatistas luchaban este miércoles entre los escombros de un centro comercial japonés en busca de posibles sobrevivientes atrapados, tras un potente terremoto que dejó al menos 13 personas fallecidas.

Una explosión de gran magnitud sacudió el centro comercial unos 50 minutos después del terremoto de magnitud 7,1 registrado el martes en la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón. La zona fue golpeada por dos terremotos devastadores en 2016 que dejaron casi 300 muertos.

El sismo, ocurrido en la isla de Kyushu, provocó daños generalizados, destruyó viviendas, generó incendios y dejó a decenas de miles de personas sin electricidad ni agua.

Akio Yoshika, presidente de la empresa operadora del centro comercial Aeon, informó que tres personas murieron en el sitio, en la localidad de Kashima. También indicó que tres personas están desaparecidas y que otra se encuentra en paro cardiorrespiratorio.

"La causa de la explosión está siendo investigada, pero posiblemente fue provocada por gas", comentó a periodistas Keiji Ohno, ejecutivo de Aeon.

También se confirmaron cinco muertos y cuatro desaparecidos en una fábrica de Nippon Paper Industries, en Yatsushiro, donde se desplomó una chimenea.

Otras nueve personas permanecen desaparecidas en el sitio, según precisaron las autoridades.

Alrededor de 130 policías, 450 bomberos y 170 soldados participan en las tareas de rescate en el Aeon Mall, según informó el portavoz gubernamental Minoru Kihara.

Centros de evacuación

Kihara señaló que más de 9.000 personas pasaron la noche en 506 centros de evacuación.

El gobierno reportó además siete personas gravemente heridas y 29 con lesiones leves en la región afectada.

El temblor ocurrió el martes a las 16:27, hora local, en la isla de Kyushu. El movimiento alcanzó el nivel máximo de 7 en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia utilizada en Japón para medir la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Imágenes de las cadenas de televisión mostraron varios incendios, puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes de mercancías volcados.

"Fue el terremoto más violento que he sentido. Las paredes y ventanas quedaron dañadas. La puerta principal, declarada patrimonio cultural nacional, se derrumbó", lamentó Kanzo Matsumoto, de 73 años, gerente de un hotel de aguas termales en Yatsushiro.

"El suministro de agua está cortado y ya no aceptamos huéspedes. Temo que tenga un gran impacto en nuestro turismo", agregó Matsumoto.

Según la televisión NHK, dos hospitales indicaron que habían atendido al menos a 50 pacientes heridos cada uno.

"Está llegando gente con quemaduras y fracturas por haber quedado atrapada bajo los escombros a causa del terremoto, y las ambulancias no dejan de traer heridos", declaró un empleado de un hospital, según NHK.

El ejército japonés movilizó a 3.600 personas para las labores de rescate y envió 20 aviones para evaluar los daños.

En imágenes verificadas por la AFP se observa cómo camiones de carga pesada, postes de luz y semáforos sufrieron fuertes oscilaciones durante unos 20 segundos. La circulación de los trenes de alta velocidad en la región fue suspendida.

Miles de personas siguen sin electricidad

No se detectó ninguna anomalía inmediata en las centrales nucleares de la región, aseguró la Autoridad Reguladora Nuclear de Japón.

Sin embargo, este miércoles unos 36.880 hogares e instalaciones permanecían sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según la empresa Kyushu Electric Power.

Kumamoto fue golpeada en 2016 por dos terremotos devastadores. El primero tuvo una magnitud de 6,5 y, dos días después, ocurrió otro de magnitud 7,3. Ambos movimientos causaron 273 muertos y más de 2.800 heridos.

Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos en el mundo. El territorio se encuentra en la unión de cuatro grandes placas tectónicas, a lo largo del borde occidental del llamado "Anillo de Fuego" del Pacífico.

El país sigue marcado por el recuerdo del gigantesco terremoto submarino de magnitud 9,0 ocurrido en 2011. El movimiento desencadenó un tsunami devastador que dejó alrededor de 18.500 personas muertas o desaparecidas y provocó una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.