Bukele vota a la espera de su reelección en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, votó este domingo en unos comicios en los que espera lograr su reelección sin sorpresas, gracias a su popular pero controvertida "guerra" contra las pandillas. De gorra blanca, jeans y camisa celeste, color de su partido Nuevas Ideas, Bukele acudió a sufragar, junto a su esposa Gabriela Rodríguez, a las urnas instaladas en la avenida Olímpica, en el centro-oeste de San Salvador, en medio de una multitud de simpatizantes. "Cinco más, cinco más", gritaron sus seguidores. Bukele, expublicista de 42 años y quien goza de una abrumadora popularidad del 90%, no tiene adversarios de peso que amenacen su segundo mandato y podría incluso aniquilar a la oposición en el nuevo Congreso de 60 escaños, que ya controla cómodamente. Unos 6,2 millones de salvadoreños (740.000 en el exterior), están llamados a votar hasta las 17H00 locales (23H00 GMT) en estas elecciones vigiladas por miles de militares y policías, y por primera vez bajo estado de excepción desde que acabó la guerra civil en 1992. A mitad de la tarde, se formaban filas en algunos centros de votación del país, y en ciudades como Madrid y Nueva York. Aliviados con la tranquilidad que llegó a sus barrios antes tomados por las violentas pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, los salvadoreños aplauden la política de "mano de hierro" de Bukele, aún a costa de algunas libertades civiles. "La seguridad ha mejorado, antes no cualquiera podía estar aquí. Espero que esto siga así y que mejore la situación de la economía", declaró a AFP Santos de Martínez, ama de casa de 66 años, tras votar en La Campanera (noreste de San Salvador), otrora bastión de la Barrio 18. Tras un sangriento fin de semana con 87 muertos, Bukele impuso en marzo de 2022 un estado de excepción que suma casi 76.000 detenidos y redujo a mínimos históricos los asesinatos (oficialmente 2,4 por cada 100.000 habitantes en 2023) en el que antes fue el país con mayor índice de violencia criminal del mundo. Pero organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión. Unas 7.000 personas inocentes fueron liberadas, pero muchos siguen encarcelados sin poder comunicarse con sus familiares.

"Si no es dictadura eso..."

Su poder es inmenso. Bukele, de ascendencia palestina y quien se burla de sus críticos que le llaman "dictador", controla, además del parlamento, la justicia y el resto del aparato estatal.



"Tiene que haber equidad, tiene que haber debate (...) porque no puede ser que tengamos... ¡puta! Si no es dictadura eso...", aseguró tras votar Mario Delgado, jubilado de 68 años.



Magistrados renovados por ese Congreso interpretaron la Constitución a su favor y, pese a estar prohibida la reelección, le permitieron postularse de nuevo, lo que analistas y opositores consideran inconstitucional.



La oposición está en serios aprietos. Sus cinco candidatos apenas aparecen en las encuestas, incluidos el del izquierdista Frente Farabundo Martí (FMLN), Manuel Flores, y de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Joel Sánchez.



"Tendrá suficiente tiempo para consolidar una dinámica de partido hegemónico", comentó el politólogo Álvaro Artiga, de la Universidad Centroamericana (UCA).



Muy seguro de su reelección, el presidente más popular de América Latina, según una encuesta regional, ni siquiera pidió el voto para él, sino para su partido Nuevas Ideas -actualmente con la supermayoría en el parlamento- a fin de no poner "riesgo la guerra contra las pandillas".



El desafío económico