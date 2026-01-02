Bolsa de Londres supera por primera vez los 10.000 puntos

El principal índice bursátil de Londres, el FTSE 100, superó por primera vez el viernes (02.01.2026) los 10.000 puntos y prolongó una racha récord iniciada el año pasado. En la primera sesión bursátil de 2026, el índice de referencia de la bolsa británica, que incluye empresas como la energética BP, la compañía de telecomunicaciones Vodafone y el gigante bancario HSBC, avanzó un 0,7 % hasta los 10.001,20 puntos en la apartura, una cifra que luego tocó valores incluso más altos.

El índice había subido un 21 % en 2025, su mayor avance en dieciséis años, impulsado por las bajadas de las tasas de interés en el Reino Unido, la reducción de los costes de endeudamiento por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y la euforia global en torno a la inteligencia artificial.

Subidas también en otros países

En otros países se ha registrado también el mejor año desde 2021, el de la recuperación tras el schok provocado por la pandemia. El EuroStoxx 50 también comenzó el nuevo año en un máximo histórico, subiendo hasta un 0,7 %, hasta los 5.830,01 puntos. El DAX llegó a subir hoy un 0,5 %, hasta los 24.613 puntos, justo por debajo de su máximo histórico de 24.771,340 puntos, alcanzado a principios de octubre. Y en Estados Unidos, cuya economía registró en 2025 un fuerte crecimiento, el S&P 500, viene marcando también máximos históricos hasta rozar la cota de los 7.000 puntos.

Fuera de Europa, el selectivo Kospi de Corea del Sur, que también marca máximos históricos después de crecer un 76 % durante 2025, subió hoy un 2,3 %, hasta los 4.309,63 puntos, gracias a que el mayor peso pesado del mercado, Samsung Electronics, se disparara un 7,2 %. SK Hynix, fabricante de chips informáticos para IA y asociado con Nvidia (también en máximos), subiera un 4 %.



