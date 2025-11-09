Bolivia y Estados Unidos reanudarán relaciones diplomáticas

Bolivia y Estados Unidos restablecerán sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, rotas desde 2008, anunciaron el sábado (08.11.2025) el presidente boliviano, Rodrigo Paz, y el subsecretario de Estado estadounidense, Cristopher Landau.

"Vamos a establecer esas relaciones", afirmó el mandatario centroderechista en una declaración junto al representante del gobierno de Donald Trump, quien precisó que se reanudarán "a nivel de embajadores, como siempre debería de ser".

El expresidente izquierdista Evo Morales expulsó hace 17 años, durante su primer mandato, al máximo representante diplomático de Estados Unidos, acusándole de apoyar un complot de la derecha. Washington, en reciprocidad, hizo lo mismo.

"Vamos a restablecer las relaciones a nivel de embajador como siempre debería ser", dijo el subsecretario estadounidense, quien habló con la prensa junto a Paz tras su investidura en la capital boliviana.

Landau recordó que Paz "ha expresado su interés en sostener una buena relación con EE.UU." y que "de forma recíproca" su país quiere "establecer una buena relación con este nuevo Gobierno de Bolivia".

A su turno, el nuevo mandatario boliviano destacó que la presencia del subsecretario estadounidense "significa un paso más" en su intención "de abrir Bolivia al mundo y que el mundo venga a Bolivia".

Paz sostuvo que "toda relación" exterior, con Estados Unidos y otros países, se establecerá "bajo el paraguas de la democracia, del desarrollo y de los conceptos y valores de orden humano".

El mandatario boliviano viajó la semana pasada a Washington para hacer gestiones ante los organismos multilaterales que tienen sede allí con miras a asegurar la provisión de combustibles y de dólares en la economía boliviana, además de reunirse con representantes de la administración Trump.