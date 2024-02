Biden urge prohibir armas de asalto tras tiroteo en desfile del Super Bowl

El presidente estadounidense Joe Biden hizo un llamado a sus compatriotas a respaldar su exigencia al Congreso para prohibir las armas de asalto al aseverar que con el tiroteo ocurrido en un desfile del Super Bowl se "toca fondo". "El suceso de hoy (miércoles) debería movilizarnos, chocarnos, avergonzarnos para que actuemos", dijo Biden en un comunicado. El mandatario instó a los estadounidenses a "hacer oír su voz en el Congreso, para así poder al fin actuar y prohibir las armas de asalto, limitar los cargadores de gran capacidad, reforzar los controles de antecedentes, y mantener las armas fuera del alcance de quienes no tienen por qué poseerlas o manejarlas".

Una persona murió y 21 resultaron heridas por disparos este miércoles durante el desfile por la victoria en el Super Bowl del equipo de los Chiefs, en la ciudad estadounidense de Kansas City, según la policía y los bomberos.



La jefa de la policía local, Stacey Graves, confirmó la muerte de una persona por el tiroteo que ocurrió en las proximidades de la estación Union Station, a metros apenas del lugar en el cual los Chiefs celebraron con los fanáticos su triunfo.



Con el paso de las horas, el balance de heridos ha ido en aumento.



"Hay ocho personas que se encuentran en riesgo de muerte, siete con heridas graves y seis con lesiones leves", refirió en una rueda de prensa Ross Grundyson, jefe de bomberos de Kansas City.



Hasta ahora hay tres detenidos, indicaron las autoridades.



"Estoy indignada de que haya ocurrido esto. Las personas que vinieron a la celebración merecían un ambiente seguro", dijo Graves.



Los heridos fueron atendidos en el lugar por equipos de emergencias.



Un vocero del hospital pediátrico Mercy indicó más temprano a la AFP que atienden al menos a doce personas, once de ellas niños y de las cuales nueve presentan heridas de arma de fuego.



Un hombre vestido con un traje deportivo rojo figura entre los detenidos, según periodistas de la AFP.



La policía se desplegó en el lugar, protegido por cordones amarillos típicos de las escenas de crimen en Estados Unidos.



Los aficionados se apresuraron a huir mientras la policía trabajaba para desalojar Union Station, en un final caótico para lo que era un alegre desfile de la victoria de los Chiefs.



El alcalde de esta ciudad en el estado de Misuri (centro de Estados Unidos), Quinton Lucas, fue uno de los asistentes que tuvo que correr ponerse a resguardo.



"La primera reacción es de absoluto enojo. Se trata de un día muy esperado por mucha gente. Algo que recordarán toda su vida. Y el recuerdo no debería ser el de una amenaza de violencia armada. No quiero que en este país, para cada gran ocasión, tengamos que preocuparnos por la posibilidad de que haya un tiroteo", declaró Lucas.