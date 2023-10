Biden pide al Congreso $105.000 millones para Ucrania, Israel y frontera con México

Joe Biden pidió este viernes al Congreso de Estados Unidos un paquete de más de 105.000 millones de dólares para ayudar a Israel y Ucrania, abordar la crisis migratoria y contrarrestar a China, pero podría quedar en nada debido al caos en la Cámara de Representantes.



El jueves el presidente estadounidense vinculó el ataque del grupo islamista palestino Hamás a Israel con la invasión rusa de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin, diciendo que ambos pretenden "aniquilar" democracias.



Biden intenta convencer a los estadounidenses de que Estados Unidos debe seguir siendo "un faro" para el mundo y que alejarse de Ucrania y dar la espalda a Israel "simplemente no vale la pena".



En su opinión las enormes sumas (61.400 millones de dólares en ayuda para Ucrania, de los cuales 30.000 millones en armas, y 14.000 millones de dólares para Israel, de los cuales 10.600 millones en armas) protegerían los intereses estadounidenses para las generaciones futuras.



Pero cae en mal momento: el Congreso no puede aprobar el más mínimo proyecto de ley desde hace casi tres semanas porque los republicanos no se ponen de acuerdo para elegir un presidente de la Cámara de Representantes, donde tienen mayoría. El anterior fue destituido por un grupo favorable al exmandatario Donald Trump.



Este viernes la cámara sigue en un callejón sin salida, con la tercera derrota en cuatro días de un aliado de Trump: Jim Jordan.



"El mundo está observando y los estadounidenses esperan, con razón, que sus líderes se unan y cumplan estas prioridades", dijo Shalanda Young, directora de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, en una carta al Congreso.