Biden gana Arizona y consolida su victoria en la elección de EEUU

El candidato demócrata Joe Biden ganó el estado de Arizona dijeron la noche del jueves cadenas de TV de Estados Unidos y consolidó su liderazgo en el Colegio Electoral que formalmente escogerá al nuevo jefe de la Casa Blanca.



Biden ganó Arizona por más de 11.000 votos y sumo otros 11 votos en el Colegio Electoral, según las cadenas NBC, CBS, ABC y CNN



La cadena Fox News y la agencia de noticias The Associated Press dieron por ganador a Biden en Arizona en la misma noche de la elección para enojo del presidente Donald Trump. Emero los otros medios se abstuvieron de dar resultados debido a lo reñido de la batalla.



Con Arizona, Biden tiene 290 votos en el Colegio Electoral contra 217 de Trump. Para conquistar la presidencia se precisan 270.



Biden fue declarado ganador en base a proyecciones de datos oficiales pero Trump no admitió la derrota.



Aun restan por definirse las elecciones en los estados de Carolina del Norte y Georgia.



