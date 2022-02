Biden en sesión de emergencia de la OTAN por invasión de Rusia a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se unió a una cumbre de emergencia de la OTAN el viernes para analizar la respuesta occidental a la invasión rusa de Ucrania y los temores por la seguridad de Europa.



Biden se reunió "con otros jefes de estado y de gobierno de la OTAN en una cumbre virtual extraordinaria para discutir la situación de seguridad en Ucrania y sus alrededores", dijo la Casa Blanca.



La reunión, desde el Cuarto de Situación de la Casa Blanca y cerrada a la prensa, tiene lugar mientras tropas rusas cercaban a Kiev y se producían combates en algunos barrios de la capital de la exrepública soviética.



Atrapada entre el deseo de resistir la flagrante violación rusa de las normas de seguridad europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y la falta de voluntad de arriesgarse a una confrontación entre las potencias con armas nucleares, la OTAN camina sobre una línea muy fina frente a lo que parece ser un resurgimiento de la Guerra Fría.



Pese a que Ucrania no integra la OTAN, aspira a formar parte de la alianza de defensa transatlántica, lo que en parte provocó la decisión del Kremlin de atacar.



Cuatro países vecinos y exsatélites soviéticos ya integran la OTAN y se busca tranquilizar a esos aliados de Europa Oriental, nerviosos de que el presidente ruso Vladimir Putin tenga intenciones más amplias.



Biden dijo reiteradamente que Ucrania no está ni cerca de unirse a la OTAN, y está firme en la postura de no enviar efectivos allí para repeler el ataque ruso.



Pero, Estados Unidos y otros integrantes de la alianza han intentado reforzar al ejército ucraniano con armas y pertrechos, mientras países fronterizos como Polonia se preparan para recibir refugiados.



En un discurso a la nación el jueves, Biden dijo que Estados Unidos defenderá "cada ápice del territorio de la OTAN".



Y aclaró que "nuestras fuerzas armadas no van a Europa para combatir en Ucrania, sino para defender a nuestros aliados de la OTAN y tranquilizar a estos aliados del Este".



Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, que integra la OTAN, acusó el viernes a la alianza y a la Unión Europea de no adoptar una "postura decidida" frente la invasión de Ucrania.



"La OTAN tendría que haber tomado medidas más decisivas. A Europa le falta determinación en su enfoque. Todo lo que hacen es dar consejos y opiniones a Ucrania", dijo ante la prensa.



Un diplomático dijo a la AFP que "se desplegarán fuerzas terrestres y aéreas defensivas adicionales en el flanco oriental de la alianza, y se agregarán medidas navales".



