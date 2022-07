Biden da positivo nuevamente al COVID-19 y vuelve a aislamiento

Por AFP Agencia | 30 de julio de 2022, 12:55 PM

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo al covid-19 por segunda vez y ha vuelto al aislamiento, aunque "sigue sintiéndose bastante bien", dijo el sábado el médico de la Casa Blanca.



Biden, de 79 años, "dio positivo el sábado por la mañana en una prueba de antígeno" y "retomará las estrictas medidas de confinamiento", escribió el doctor Kevin O'Connor en un informe.



Explicó que los casos de "rebote" de positividad son comunes entre quienes, como el presidente, fueron tratadas con Paxlovid, la pastilla anticovid de Pfizer.



An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/40oqYOYTQN — The White House (@WhiteHouse) July 30, 2022

"El presidente no ha vuelto a experimentar síntomas y continúa sintiéndose bastante bien. Siendo así, no hay motivos para reiniciar el tratamiento en este momento", acotó.



La segunda prueba positiva se dio apenas tres días después de que O'Connor asegurara que Biden había dado negativo al covid-19 y que no necesitaba seguir el aislamiento iniciado el 21 de julio, tras el primer test positivo.



Biden, quien está vacunado con dosis completa y ha recibido además dos de refuerzo, está determinado a "proteger a todos aquellos (...) que tienen que trabajar cerca de él", ya sea personal de la Casa Blanca, guardias del cuerpo de seguridad o su entorno, resaltó O'Connor.



El Paxlovid es un tratamiento antiviral que reduce la capacidad del virus para replicarse, ralentizando la progresión de la enfermedad. Debe tomarse dentro de los primeros días tras la aparición de los síntomas.