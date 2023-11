Biden advierte a América Latina de la "trampa de la deuda" china

Estados Unidos, donde viven 63 millones de hispanos, acusa a China, socio comercial ineludible en la región, de utilizar la deuda para alcanzar objetivos estratégicos. Para contrarrestar la creciente influencia de Pekín, Biden anunció que "la Corporación Internacional Financiera de Desarrollo de Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzan una nueva plataforma de inversión para destinar miles de millones de dólares a la construcción de infraestructura sostenible" en América. No dio cifras, pero el dinero se destinará sobre todo a "fortalecer las cadenas de suministro críticas, puertos modernos, redes de energía limpia (e) infraestructura digital" porque son "los componentes básicos" de "una economía competitiva y resistente", afirmó el mandatario. Bonos verdes

América "puede convertirse en la región económicamente más competitiva del mundo", afirmó Biden.



Pero debe superar desafíos como el cambio climático, las desigualdades de ingresos y sobre todo la migración, un quebradero de cabeza para el dirigente demócrata, a quien los republicanos acusan de no hacer lo suficiente para frenarla en la frontera con México.



Para conseguirlo, defiende abordar la crisis "estabilizando las poblaciones migrantes" donde se encuentren, proporcionándoles estatus legal y ayudas y promoviendo una migración "segura y ordenada" con programas que les permitan trabajar.



Estados Unidos realizó más de dos millones de interceptaciones de migrantes que cruzaron la frontera con México sin visa desde enero, unas cifras que juegan en contra de Biden para su reelección en las presidenciales de 2024.



La primera sesión de trabajo de la APEP, que se reunirá cada dos años, transcurre en tiempos convulsos.



Varios de los representantes de países participantes, como Colombia, México y Chile, han llegado enfadados a Washington por un tema que nada tiene que ver con la cumbre pero podrían sacar a relucir: los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, que han causado más de 9.000 muertos, según fuentes de Hamás, en represalia por un ataque de miembros de este movimiento islamista palestino a Israel en el que murieron al menos 1.400 personas, en su mayoría civiles.



El presidente chileno Gabriel Boric fue el primero en abordar el tema.



El jueves, a la salida, de una reunión con Biden, no se anduvo con rodeos: "Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza es sencillamente inaceptable" y "no aceptamos que se nos haga elegir entre uno y otro bando" porque "nosotros optamos por la humanidad".