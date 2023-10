Biden acusa a Hamás y a Rusia de querer "aniquilar" democracias

En medio de los enfrentamientos entre Israel y Hamás, los reportes internacionales apuntan a un aumento no solo de ataques antisemitas, sino también islamófobos en distintas partes del mundo.

"No podemos permitir que la política mezquina y partidista y la ira se interpongan en nuestra responsabilidad como gran nación. No podemos ni permitiremos que ganen terroristas como Hamás y tiranos como Putin. Me niego a permitir que eso suceda", dijo Biden, convencido de que su país sigue siendo el guardián de la libertad.